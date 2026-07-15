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bbc.com logobbc
15 Iulie 2026, 08:49
2 984
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Trei persoane au murit la Odesa în urma unui atac al Rusiei

În urma unui atac asupra Odesei, care a avut loc aseară, trei persoane au decedat, a anunțat șeful administrației militare a orașului, Srghei Lîsak.

Trei persoane au murit la Odesa în urma unui atac al Rusiei.
Trei persoane au murit la Odesa în urma unui atac al Rusiei.

„Până în acest moment se cunoaște că trei persoane și-au pierdut viața”, a scris el dimineață pe Telegram. Potrivit informațiilor sale, alte trei persoane au fost internate în spital în stare de gravitate medie, scrie bbc.com.

Lîsak nu precizează care a fost scopul ultimului atac asupra Odesei, care care s-au intensificat în această vară.

Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat dimineața că noaptea a fost efectuat un atac cu rachete asupra porturilor Odesa și Cernomorsk. Ultima dată când militarii ruși au raportat un atac asupra acestor porturi a fost cu o zi înainte, după-amiaza. Ei susțin că porturile sunt folosite „în interesul livrării de mărfuri pentru Forțele Armate ale Ucrainei”.

Potrivit declarației, au fost avariate obiecte ale infrastructurii portuare, folosite pentru descărcarea combustibililor, rezervoare cu combustibil și „ateliere pentru producția și asamblarea dronelor”.

Sursă
bbc.com logobbc
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