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rbc.ua logorbc
26 Iulie 2026, 18:45
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Sibiha: Ucraina susține apelul lui Tokayev adresat lui Putin de „a îngheța” războiul

Ucraina susține apelul președintelui Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, adresat președintelui Rusiei, Vladimir Putin, de „a îngheța” războiul.

Sibiha: Ucraina susține apelul lui Tokayev adresat lui Putin de „a îngheța” războiul.
Sibiha: Ucraina susține apelul lui Tokayev adresat lui Putin de „a îngheța” războiul.

Despre aceasta informează rbc.ua cu referire la declarația ministrului interimar al afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sibiha.

„Apreciem apelurile președintelui Kasîm-Jomart Tokaev către Putin că este timpul să se oprească războiul. O adresare realistă, oportună și înțeleaptă”, a menționat Sibiha.

El a amintit că Ucraina a propus să oprească războiul de-a lungul liniei frontului actuale și să treacă la diplomație, însă Kremlinul continuă să excludă această cale clară spre pace.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a respins deja și propunerea președintelui Kazahstanului.

„Concluzia este următoarea: Moscova trebuie să simtă o presiune mai mare înainte de a accepta propuneri realiste pentru pace”, a subliniat șeful MAE al Ucrainei.

Reamintim că pe 25 iulie președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, în cadrul unei întâlniri personale cu Vladimir Putin, a propus „înghețarea” războiului Rusiei împotriva Ucrainei și revenirea la condițiile negocierilor de la Istanbul din 2022.

Totodată, el a exprimat și teze privind retorica Moscovei. În special, a numit ucrainenii și rușii „popoare frățești” și a spus că războiul actual „este în beneficiul dușmanilor Rusiei”.

Pur­tătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin a reacționat la propunerea președintelui Kazahstanului despre „înghețarea” războiului din Ucraina. Potrivit lui, acest lucru este imposibil până când Rusia nu își va atinge obiectivele.

El a adăugat că totul se poate opri chiar astăzi, dacă Ucraina va lua anumite decizii.

Sursă
rbc.ua logorbc
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