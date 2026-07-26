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bbc.com logobbc
26 Iulie 2026, 10:49
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Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice în aceasta noapte

În urma atacului rus în noaptea de duminică a izbucnit un incendiu la nivelul etajelor 7–8 într-un bloc cu 18 etaje din sectorul Șevcenko al Kievului, a anunțat primarul orașului, Vitali Kliciko.

Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice în aceasta noapte.
Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice în aceasta noapte.

De asemenea, în sectorul Solomenka, „ca urmare a căderii resturilor”, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei zone nepopulate, iar în sectorul Desnianka au ars automobile și parcări, a declarat Kliciko, transmite bbc.com.

Forțele militare ruse au lansat în noaptea de duminică un atac „asupra întreprinderilor complexe militare-industriale din Ucraina din Kiev, implicate în producția de drone”, a anunțat Ministerul Apărării al Federației Ruse.

Serviciul de Situații de Urgență al Ucrainei a raportat că în urma atacului au izbucnit incendii în sectoarele Desnianka, Șevcenko și Solomenka din Kiev.

Potrivit salvatorilor, în sectorul Desnianka a ars un depozit, precum și 10 automobile și un camion în parcare. În sectorul Șevcenko a ars o clădire părăsită cu patru etaje, iar în sectorul Solomenka a avut loc un incendiu într-o clădire nelocuită.

Potrivit informațiilor, toate incendiile au fost lichidate. Nu există informații despre victime.

Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice în aceasta noapte

Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice în aceasta noapte

Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice în aceasta noapte

Sursă
bbc.com logobbc
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