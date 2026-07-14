Rafinăriile din Bașchiria și regiunea Krasnodar, atacate de drone ucrainene
Noaptea de 14 iulie, militarii ucraineni au atacat cu drone rafinăriile din orașul Salavat, Bașchiria, și din localitatea Afipski, regiunea Krasnodar.
În orașul Salavat a fost vizat unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din Rusia - „Gazprom Neftekhim Salavat”. La rafinărie, scrie Astra, care a geolocalizat fotografiile și imaginile video ale martorilor, a izbucnit un incendiu. De asemenea, conform datelor preliminare, în Salavat a luat foc o bază petrolieră „Rosneft-Opt”, scrie meduza.io.
Șeful Bașkortostanului, Radii Habirov, a confirmat atacul cu drone asupra republicii. „Există mai multe focare de fum”, a scris el pe canalul său de Telegram, adăugând că oamenii nu au fost răniți.
În regiunea Krasnodar, în urma atacului cu drone, a izbucnit un incendiu la rafinăria Afipski. Centrul operațional regional a anunțat, de asemenea, „căderi de resturi la 16 adrese în satul Afipski, în Smolenskaia și în mica așezare Kovalenko”. Au fost avariate acoperișurile și fațadele mai multor case, iar o persoană a fost rănită.
Din cauza loviturilor cu drone, rafinăriile rusești sunt nevoite să își suspende sau să își înceteze activitatea. Potrivit Bloomberg, în iunie, rafinarea petrolului în Rusia a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimii 21 de ani.