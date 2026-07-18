Drone ucrainene au atacat depozitele Wildberries în două regiuni din Rusia: Sunt morți

În regiunea Tambov au murit șapte angajați ai companiei, iar în zona Moscovei peste 20 de persoane au fost rănite.

Dronele ucrainene au atacat în noaptea de 18 iulie orașul Cotovsk din regiunea Tambov, a anunțat șeful regiunii, Evgheni Pervîșov, transmite meduza.io.

Potrivit acestuia, în urma loviturii cu drone asupra centrului logistic Wildberries, au murit șapte angajați ai schimbului de noapte. Alte 24 de persoane au fost rănite. Guvernatorul a spus că incendiul izbucnit pe teritoriul depozitului a fost lichidat, dar stingerea incendiului continuă.

Serviciul de presă al Wildberries a declarat că noaptea dronele au atacat centrele logistice ale companiei din Cotovsk și Elektrostal, regiunea Moscovei. Compania nu a oferit informații despre victime sau răniți în depozitul din regiunea Moscova, unde incendiul continuă.

Astra scrie că în Noghinsk, regiunea Moscova, arde o bază petrolieră în urma unui atac ucrainean. Despre incendiul de la baza petrolieră raportează și canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+.

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiev, a confirmat atacul cu drone asupra regiunii. El a anunțat despre incendiul de la baza petrolieră din Noghinsk. Din motive de siguranță, a fost evacuată maternitatea situată în apropiere.

În urma atacului cu drone asupra regiunii Moscova, 26 de persoane au fost rănite. Două persoane au fost rănite în Noginsk, iar alte 24 în urma prăbușirii dronelor pe teritoriul depozitului Wildberries din Elektrostal. Vorobiev a precizat că o parte dintre răniți sunt în stare gravă.

În Vladimir, o dronă a lovit un apartament dintr-un bloc de locuințe, provocând un incendiu. Potrivit datelor preliminare, nu există victime, a anunțat guvernatorul regiunii Vladimir, Alexandr Avdeev.