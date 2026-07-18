theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
meduza.io logomeduza
18 Iulie 2026, 10:25
22 803
Copiază linkul
Link copiat

Drone ucrainene au atacat depozitele Wildberries în două regiuni din Rusia: Sunt morți

În regiunea Tambov au murit șapte angajați ai companiei, iar în zona Moscovei peste 20 de persoane au fost rănite.

Drone ucrainene au atacat depozitele Wildberries în două regiuni din Rusia: Sunt morți
Drone ucrainene au atacat depozitele Wildberries în două regiuni din Rusia: Sunt morți

Dronele ucrainene au atacat în noaptea de 18 iulie orașul Cotovsk din regiunea Tambov, a anunțat șeful regiunii, Evgheni Pervîșov, transmite meduza.io.

Potrivit acestuia, în urma loviturii cu drone asupra centrului logistic Wildberries, au murit șapte angajați ai schimbului de noapte. Alte 24 de persoane au fost rănite. Guvernatorul a spus că incendiul izbucnit pe teritoriul depozitului a fost lichidat, dar stingerea incendiului continuă.

Serviciul de presă al Wildberries a declarat că noaptea dronele au atacat centrele logistice ale companiei din Cotovsk și Elektrostal, regiunea Moscovei. Compania nu a oferit informații despre victime sau răniți în depozitul din regiunea Moscova, unde incendiul continuă.

Astra scrie că în Noghinsk, regiunea Moscova, arde o bază petrolieră în urma unui atac ucrainean. Despre incendiul de la baza petrolieră raportează și canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+.

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiev, a confirmat atacul cu drone asupra regiunii. El a anunțat despre incendiul de la baza petrolieră din Noghinsk. Din motive de siguranță, a fost evacuată maternitatea situată în apropiere.

În urma atacului cu drone asupra regiunii Moscova, 26 de persoane au fost rănite. Două persoane au fost rănite în Noginsk, iar alte 24 în urma prăbușirii dronelor pe teritoriul depozitului Wildberries din Elektrostal. Vorobiev a precizat că o parte dintre răniți sunt în stare gravă.

În Vladimir, o dronă a lovit un apartament dintr-un bloc de locuințe, provocând un incendiu. Potrivit datelor preliminare, nu există victime, a anunțat guvernatorul regiunii Vladimir, Alexandr Avdeev.

Drone ucrainene au atacat depozitele Wildberries în două regiuni din Rusia: Sunt morți

Drone ucrainene au atacat depozitele Wildberries în două regiuni din Rusia: Sunt morți

Sursă
meduza.io logomeduza
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici