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9 Iulie 2026, 19:48
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Tragedie la Bălți: O fetiță de 11 ani a murit electrocutată, iar fratele ei mai mic e la spital

Astăzi, 9 iulie, în jurul orei 17:14, poliția a recepționat un apel prin Serviciul 112 despre un incident petrecut într-o gospodărie privată din Bălți.

Tragedie la Bălți: O fetiță de 11 ani a murit electrocutată, iar fratele ei mai mic e la spital.
Tragedie la Bălți: O fetiță de 11 ani a murit electrocutată, iar fratele ei mai mic e la spital.

Potrivit informațiilor preliminare, doi frați minori s-au electrocutat în curtea locuinței, posibil în urma utilizării unui prelungitor defect.

Din nefericire, fata de 11 ani a decedat la fața locului. Fratele ei, de 7 ani, a fost transportat de un echipaj medical la spital pentru îngrijiri.

Polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Poliția face apel către părinți și îngrijitori cu următorul îndemn:

  • să supravegheze permanent copiii;
  • să nu permită copiilor să folosească aparate electrice fără supravegherea adulților;
  • să înlocuiască imediat echipamentul electric deteriorat sau defect.

„Un moment de neatenție poate avea consecințe ireversibile. Aveți grijă de cei mici!”, se arată în mesajul Poliției.

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