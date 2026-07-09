Tragedie la Bălți: O fetiță de 11 ani a murit electrocutată, iar fratele ei mai mic e la spital.

Astăzi, 9 iulie, în jurul orei 17:14, poliția a recepționat un apel prin Serviciul 112 despre un incident petrecut într-o gospodărie privată din Bălți.

Potrivit informațiilor preliminare, doi frați minori s-au electrocutat în curtea locuinței, posibil în urma utilizării unui prelungitor defect.

Din nefericire, fata de 11 ani a decedat la fața locului. Fratele ei, de 7 ani, a fost transportat de un echipaj medical la spital pentru îngrijiri.

Polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Poliția face apel către părinți și îngrijitori cu următorul îndemn:

să supravegheze permanent copiii;

să nu permită copiilor să folosească aparate electrice fără supravegherea adulților;

să înlocuiască imediat echipamentul electric deteriorat sau defect.

„Un moment de neatenție poate avea consecințe ireversibile. Aveți grijă de cei mici!”, se arată în mesajul Poliției.