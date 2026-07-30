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30 Iulie 2026, 09:04
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Tofan, despre modificarea TVA-ului la gaz: Sunt discutate mai multe formule

În cadrul reformei fiscale sunt elaborate mai multe variante de compensare a cheltuielilor pentru gaz. Potrivit prim-ministrului Vasile Tofan, în prezent se discută mai multe formule.

Tofan, despre modificarea TVA-ului la gaz: Sunt discutate mai multe formule.
Tofan, despre modificarea TVA-ului la gaz: Sunt discutate mai multe formule.

„Noua reformă fiscală trebuie să prevadă că persoanele cu venituri mari nu trebuie să primească subvenții de la stat pentru încălzirea caselor lor mari. În prezent, cu cât consumi mai mult gaz, cu atât statul te subvenționează mai mult prin cota redusă de TVA. Scopul reformei este să mențină o povară fiscală minimă pentru persoanele care au nevoie de ajutor și cărora le este dificil să plătească gazul, iar pentru cetățenii cu venituri mai mari să elimine compensația acordată prin cota redusă de TVA”, a declarat premierul Tofan.

Potrivit acestuia, prima variantă a reformei fiscale va fi prezentată pe 6 august.

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