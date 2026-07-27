Șeful Moldovagaz: Distribuim aproape de 4 ori mai puțin gaz prin aceeași rețea.

Vadim Ceban a declarat că problema tarifelor pentru distribuția gazelor nu ține de mărimea lor, ci de particularitățile pieței. Compania deservește una dintre cele mai întinse rețele raportate la numărul de consumatori.

Potrivit lui Ceban, tariful actual pentru distribuția gazelor în Moldova este semnificativ mai mic decât nivelul care ar rezulta din aplicarea metodologiei utilizate în România, informează bani.md.

În analiza publicată pe rețelele sociale, șeful Moldovagaz a comparat indicatorii operatorilor rețelelor de distribuție a gazelor ai companiei cu cei ai celui mai mare operator din România — Distrigaz Sud Rețele.

Conform datelor prezentate, operatorii Moldovagaz administrează o rețea cu o lungime de 25.093 kilometri, comparabilă cu rețeaua românească Distrigaz Sud Rețele — 24.400 kilometri. Totodată, în Moldova sunt deserviți doar 819.100 consumatori, în timp ce în România — aproximativ 2,37 milioane.

Volumul anual de gaze distribuite în Moldova este de 887 milioane metri cubi — aproape de 3,7 ori mai mic decât cel al operatorului român, care distribuie 3,27 miliarde metri cubi de gaze.

Diferențele economice, potrivit lui Ceban, sunt și mai semnificative. Capacitățile investiționale ale operatorilor Moldovagaz sunt de 180,3 milioane lei, în timp ce la Distrigaz Sud Rețele depășesc 2,1 miliarde lei. Cifra de afaceri a companiei moldovenești este de asemenea de aproximativ patru ori mai mică.

„Pentru a deservi același număr de consumatori, operatorii Moldovagaz utilizează aproape de trei ori mai multă infrastructură, ceea ce conduce la costuri mai mari pentru exploatare, întreținere tehnică și necesită un număr mai mare de angajați”, a declarat Vadim Ceban.

El a mai menționat că dacă tariful pentru distribuția gazelor în Moldova ar fi calculat după aceeași metodologie ca în România, acesta ar fi de 9.623 lei pentru o mie de metri cubi. Aceasta este cu 93,5% mai mare decât tariful actual de 4.974 lei.

Potrivit șefului Moldovagaz, analiza comparativă arată eficiența activității companiei, care susține și modernizează o infrastructură comparabilă ca lungime cu cea românească, în ciuda veniturilor și resurselor investiționale mult mai reduse.

„Prezint această analiză comparativă ca o dovadă a eficienței și competenței echipei grupului Moldovagaz. Căutăm constant experiență și insistăm asupra aplicării celor mai bune practici pe care le identificăm”, a concluzionat Vadim Ceban.