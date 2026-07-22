Energocom: Prețul gazului în Europa va rămâne ridicat în următoarele luni.

Prețul gazului natural pe bursa europeană a ajuns aproape de 60 de euro pe MWh, crescând cu peste 16% în mai puțin de două săptămâni. Această evoluție va afecta și piața din Republica Moldova, avertizează Energocom.

Conform cotațiilor din 21 iulie 2026, prețul gazului a ajuns la 59,84 euro pe MWh, cu 1,25 euro mai mult decât în ziua precedentă, când era de 58,30 euro pe MWh, scrie realitatea.md.

În perioada 13-21 iulie, prețul a crescut cu 8,49 euro pe MWh — de la 51,35 la 59,84 euro pe MWh, ceea ce corespunde unei creșteri de aproximativ 16,5%, au anunțat reprezentanții Energocom.

Creșterea prețurilor este determinată de mai mulți factori externi. Printre aceștia se numără conflictul din Orientul Mijlociu și riscurile tot mai mari în zona Mării Roșii, o rută comercială importantă, prin care trece aproximativ 12% din comerțul mondial.

Presiunea suplimentară asupra pieței este exercitată de reducerea livrărilor de gaze naturale lichefiate (GNL) către Europa de Nord-Vest. Volumul acestora a fost cu aproximativ 25% mai mic decât media ultimelor 30 de zile, scăzând la circa 94 milioane de metri cubi pe zi, comparativ cu media de 125 milioane de metri cubi.

În același timp, depozitele europene de gaze sunt mai puțin încărcate decât de obicei pentru această perioadă a anului. Potrivit datelor Energocom, rezervele de gaze din țările Uniunii Europene sunt umplute în proporție de aproximativ 54%, în timp ce media sezonieră din ultimii cinci ani este de circa 70%.

În lunile următoare, prețurile se așteaptă să rămână ridicate, însă cotațiile bursiere indică o posibilă scădere ușoară până la sfârșitul anului. Pentru perioada august-octombrie, prețul este prognozat la nivelul de circa 59,8 euro pe MWh, iar pentru decembrie 2026 — în jur de 58,3 euro pe MWh.

Energocom menționează că evoluția ulterioară a pieței va depinde de dezvoltarea situației geopolitice din Orientul Mijlociu, de volumul livrărilor de GNL în Europa și de ritmul de umplere a depozitelor de gaze înainte de sezonul de încălzire.

Reamintim că Energocom a solicitat deja majorarea tarifelor la gaz. Pe 15 iulie, compania a înaintat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o cerere de creștere a prețului cu aproape 45%. În prezent, consumatorii plătesc 14,42 lei pentru un metru cub de gaz, TVA inclus, în timp ce Energocom propune stabilirea unui tarif de 20,93 lei pentru un metru cub. Cererea va fi examinată de ANRE.