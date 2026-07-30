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logos.press.md logologos
30 Iulie 2026, 09:21
1 019
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Autoritățile centrale și cele municipale se vor uni împotriva comerțului stradal

Autoritățile au convenit să coordoneze acțiunile pentru combaterea comerțului stradal ilegal. Despre aceasta s-a anunțat în cadrul unei întâlniri care a avut loc la sediul Serviciului Fiscal de Stat.

Autoritățile centrale și cele municipale se vor uni împotriva comerțului stradal.
Autoritățile centrale și cele municipale se vor uni împotriva comerțului stradal.

La ședință au participat reprezentanți ai Direcției comerț, servicii și alimentație publică, Direcției poliției, administrațiilor raionale și direcțiilor de deservire fiscală ale municipiului Chișinău, precum și conducerea Serviciului Fiscal de Stat, transmite logos-pres.md.

Deschizând ședința, directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, Petru Griciuc, a subliniat importanța consolidării colaborării între instituțiile abilitate în acest domeniu. Aceasta va contribui la respectarea legislației fiscale, protecția consumatorilor și menținerea unui mediu concurențial de afaceri, a accentuat el.

În cadrul discuțiilor privind activitatea ilegală din zonele cu risc ridicat de comerț stradal neautorizat, specialiștii au analizat aspectele preventive și au stabilit măsuri comune pentru combaterea acestui fenomen.

Participanții au convenit asupra monitorizării permanente a acestor zone pentru asigurarea unui mediu de afaceri echitabil și transparent.

Ce fac astăzi autoritățile Capitalei

Astăzi Consiliul Municipal aprobă regulile care stabilesc zonele în care comerțul stradal este interzis — în centrul istoric, în parcuri, pe trotuare, în apropierea instituțiilor de învățământ și monumentelor de arhitectură.

Primăria organizează licitații pentru repartizarea locurilor destinate punctelor mobile legale (chioșcuri, tarabe). Aceasta permite obținerea de venituri la buget.

De asemenea, poliția municipală, împreună cu reprezentanții preturilor, verifică regulat străzile. În urma verificărilor se întocmesc procese-verbale pentru comerț fără permis, fără înregistrarea afacerii sau cu încălcarea normelor sanitare. Contravenienții sunt sancționați cu amenzi.

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