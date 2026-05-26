Comitetul Executiv al CSI a lansat procedura de retragere a R. Moldova din acorduri-cheie ale organizației
Comitetul Executiv al CSI a primit notificarea Republicii Moldova privind retragerea din acorduri-cheie ale organizației, a anunțat secretarul general Serghei Lebedev.
Totuși, potrivit lui, Chișinăul dorește să mențină cooperarea economică.
„Procedura a fost lansată. Va dura un an întreg. Dar a fost exprimată și dorința Chișinăului de a rămâne în cooperarea economică a CSI”, a menționat Lebedev la masa rotundă dedicată celor 35 de ani de la înființarea organizației, citat de kommersant.ru.
Reamintim că pe 2 aprilie Parlamentul Republicii Moldova a aprobat denunțarea acordurilor privind crearea CSI și a statutului Comunității. În legislativ, ieșirea din acord a fost numită o acțiune firească și inevitabilă pe drumul aderării la Uniunea Europeană.
Republica Moldova ignoră ședințele CSI și UEEA din 2022. În prezent, țara a denunțat aproximativ 70 de acorduri cu CSI în conformitate cu pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană.