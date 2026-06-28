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28 Iunie 2026, 08:36
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Un bărbat a deschis focul la Botanica și a rănit o persoană: Victima, transportată la spital

În seara zilei de 27 iunie, în sectorul Botanica al Capitalei a avut loc un conflict în urma căruia un bărbat a deschis focul, rănind o persoană.

Un bărbat a deschis focul la Botanica și a rănit o persoană: Victima, transportată la spital.
Un bărbat a deschis focul la Botanica și a rănit o persoană: Victima, transportată la spital.

Potrivit informațiilor, în jurul orei 22:00 polițiștii au primit un apel și au intervenit operativ la locul incidentului.

Din informațiile preliminare, un bărbat din raionul Strășeni, aflat în Capitală, a intrat într-un conflict cu mai multe persoane. În timpul altercației, acesta a scos o armă de foc și a tras, rănind un bărbat la antebrațul stâng.

Victima a fost transportată la spital, unde a primit îngrijirile medicale necesare, viața acesteia fiind în afara oricărui pericol.

În urma verificărilor efectuate de organele de drept, s-a constatat că agresorul deținea arma ilegal.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar bărbatul urmează să fie reținut pentru 72 de ore.

Sursă
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