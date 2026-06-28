Percheziții la domiciliul lui Lunin, cel care a înregistrat un apel pentru Putin: A fost arestat pentru 11 zile.

Militarul Alexandr Lunin, care anterior a lansat un apel către Vladimir Putin, a fost percheziționat.

Despre acest lucru a anunțat soția sa, Tatiana, pe TikTok, pe 27 iunie. Atenția asupra cazului a fost atrasă de urmăritorii lui Lunin pe Instagram. Ulterior, Tatiana a șters înregistrarea, iar videoclipul a fost distribuit de canalul de Telegram „Mobilizare | Știri | Ce să faci?”, transmite meduza.io.

În înregistrare, Tatiana Lunin a povestit că polițiștii au venit noaptea cu percheziții, au percheziționat casa lor din satul Lizinovka, regiunea Voronej, după care au luat „tot ce au găsit: stick-uri USB, calculatoare, laptopuri, un disc, și încă ceva.”

Lunin a spus că soțul ei nu era acasă – cu o zi înainte plecase la Moscova. În înregistrare, ea a spus că Alexandr Lunin nu răspunde la telefon, presupunând că ar fi putut fi reținut sau că este în drum și nu are semnal.

La scurt timp după ce Tatiana Lunin a șters video de pe TikTok, ea a scris în „VKontakte”: „Prietenilor! Înțeleg îngrijorările voastre, și eu sunt îngrijorată. Sașa este viu, sănătos, a spus să nu postăm nicio informație, să nu dăm interviuri, să nu răspundem la comentarii. Pur și simplu așteptăm”.

Alexandr Lunin, care a participat la războiul pe scară largă dintre Rusia și Ucraina, a publicat pe 25 iunie un apel către Putin. Lunin a cerut ca președintele să se întâlnească cu el la Kremlin în direct și să asculte „toată adevărul” despre ceea ce se întâmplă în Rusia, inclusiv despre problemele din armată. Lunin a spus că în cazul refuzului întâlnirii „armata își va îndrepta armele împotriva Kremlinului”.

La Kremlin, comentând apelul lui Lunin, au declarat că nu au văzut video în sine, dar au considerat că în el se aud „formulări destul de ciudate”.