Veritas: Tabăra în pădure care va schimba mai mult decât o vară întreagă Ⓟ

Adolescentul tău vrea să petreacă această vară într-un mod deosebit? Atunci avem soluția perfectă!

Invităm tinerii cu vârste între 13–16 ani la tabăra de vară cu corturi „VERITAS”, care va avea loc în perioada 13–18 iulie 2026.

Aici lăsăm deoparte confortul obișnuit și timpul pierdut pe rețelele sociale. În schimb, participanții vor avea parte de:

experiența vieții în corturi și seri de neuitat la focul de tabără;

prieteni noi și o adevărată atmosferă de unitate;

odihnă activă în natură, jocuri și aventuri;

questuri captivante și provocări de echipă;

comunicare, dezvoltare personală și noi descoperiri;

șansa de a-și descoperi abilitățile și de a deveni mai încrezători în propriile forțe.

„VERITAS” este mai mult decât o simplă vacanță în natură. Este locul unde se nasc prietenii adevărate, unde adolescenții învață responsabilitatea, respectul și sprijinul reciproc. Aici poți face o pauză de la agitația de zi cu zi, te poți gândi la ceea ce este cu adevărat important în viață și poți petrece timp de calitate cu tine însuți.

Este locul unde fiecare trăiește experiențe vii, care rămân în amintire pentru toată viața.

Pe parcursul întregii tabere, participanții vor fi îndrumați de echipa noastră experimentată, care va crea o atmosferă sigură, prietenoasă și plină de inspirație.

Informații principale:

Data: 13–18 iulie 2026

Vârsta: 13–16 ani

Costul participării: 1800 lei

Telefon pentru înregistrări și întrebări: +373 78663185

Formular de înregistrare: google form

Numărul de locuri este limitat! Oferiți-i copilului dumneavoastră o vară pe care o va ține minte mulți ani.

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