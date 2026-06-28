Kaczyński a cerut blocarea aderării Ucrainei la UE.

Liderul partidului de opoziție polonez „Dreptate și Justiție”, Jarosław Kaczyński, a cerut guvernului să blocheze negocierile privind aderarea Ucrainei la UE. El a acuzat Kievul de escaladarea conflictului cu Varșovia.

Despre acest subiect, sâmbătă, 27 iunie, a scris publicația Financial Times, transmite dw.com.

Cu două zile înainte, Kaczyński a anunțat că va returna medalia acordată de Ucraina, ca semn al atitudinii sale „nu atât față de ucraineni, cât față de elita ucraineană”. Liderul PiS a acuzat, de asemenea, Kievul de „escaladarea forțată” a „războiului ordinelor” cu Varșovia.

FT remarcă faptul că retorica lui Kaczyński contrastează puternic cu politica prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, care pe 25 iunie a deschis la Gdansk Conferința de două zile pentru Reconstrucția Ucrainei (Ukraine Recovery Conference - URC 2026). Aceasta s-a încheiat cu semnarea a 160 de acorduri în valoare totală de peste 10 miliarde de euro.

Financial Times scrie că PiS pare să se pregătească deja pentru alegerile parlamentare din Polonia, programate pentru octombrie 2027. Kaczyński dorește să câștige sprijinul fermierilor polonezi îngrijorați de importul produselor agricole ucrainene, precum și al altor polonezi tot mai preocupați de cheltuielile pentru primirea refugiaților ucraineni, consideră publicația.

„Războiul ordinelor” între Kiev și Varșovia

Motivul escaladării dintre Ucraina și Polonia a fost decizia președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, de a acorda unui batalion al Forțelor Armate ale Ucrainei numele „eroilor UPA”. Ulterior, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, i-a retras colegului său ucrainean Ordinul Vulturului Alb - cea mai înaltă distincție a Poloniei.

În semn de protest, mai mulți oficiali și politicieni ucraineni de rang înalt, inclusiv șeful Cancelariei Președintelui Ucrainei, Kiril Budanov, și ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, au renunțat la ordinele poloneze. De asemenea, Zelenski nu a participat la conferința de la Gdansk, deși inițial trebuia să conducă delegația ucraineană.

Armata de Eliberare a Ucrainei este percepută complet diferit în memoria istorică poloneză și ucraineană. În Ucraina, luptătorii săi sunt recunoscuți ca apărători ai independenței. În Polonia, UPA este asociată în primul rând cu masacrul de la Volîn din anii 1943-1944.