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unimedia.info logounimedia
28 Iunie 2026, 11:14
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Protest la Parlament, împotriva politicii fiscale

Un protest a avut loc, astăzi, 28 iunie, în fața clădirii Parlamentului, împotriva politicii bugetar-fiscale, care a provocat un val de critici în societate.

Protest la Parlament, împotriva politicii fiscale.
Protest la Parlament, împotriva politicii fiscale.

Manifestația a fost anunțată de liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc. „Jos salariile nesimțite, jos corupția, poporul este forța”, au scandat manifestanții, transmite unimedia.info.

„E un protest despre abuzurile guvernării împotriva politicii bugetar-fiscale, care aduce sărăcie moldovenilor. Cetățenii ies în  fața Parlamentului pentru a-și spune clar, răspicat, categoric, că nu sunt de acord cu această politică bugetar-fiscală”, a menționat Costiuc ieri într-un mesaj video publicat.

Protest la Parlament, împotriva politicii fiscale

Protest la Parlament, împotriva politicii fiscale

Sursă
unimedia.info logounimedia
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