Protest la Parlament, împotriva politicii fiscale.

Un protest a avut loc, astăzi, 28 iunie, în fața clădirii Parlamentului, împotriva politicii bugetar-fiscale, care a provocat un val de critici în societate.

Manifestația a fost anunțată de liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc. „Jos salariile nesimțite, jos corupția, poporul este forța”, au scandat manifestanții, transmite unimedia.info.

„E un protest despre abuzurile guvernării împotriva politicii bugetar-fiscale, care aduce sărăcie moldovenilor. Cetățenii ies în fața Parlamentului pentru a-și spune clar, răspicat, categoric, că nu sunt de acord cu această politică bugetar-fiscală”, a menționat Costiuc ieri într-un mesaj video publicat.