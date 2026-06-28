Un australian, reținut în Thailanda după ce în valiza sa a fost găsit trupul unei fete de 17 ani.

La aeroportul Suvarnabhumi din Bangkok a fost reținut un australian care intenționa să zboare spre Perth. Poliția investighează posibila sa implicare în moartea unei adolescente de 17 ani, al cărei corp a fost găsit într-o valiză.

Despre acest caz a raportat publicația The Guardian, transmite tsn.ua.

Potrivit poliției, bărbatul a fost reținut după ce a fost investigată posibila sa legătură cu o tânără thailandeză de 17 ani, al cărei corp a fost găsit într-o valiză în apropierea unei piețe plutitoare din Pattaya. Un reprezentant al poliției a declarat pentru agenția AFP că suspectul neagă implicarea în presupusa răpire și omorâre a fetei.

Potrivit reprezentantului poliției, anchetatorii așteaptă rezultatele autopsiei și alte probe înainte de a aduce acuzații. Acestea pot include răpirea unui minor, omor, ascunderea corpului și răpirea unei minore în scopul abuzului sexual.

Poliția a anunțat că camerele de supraveghere au surprins momentul în care suspectul a intrat împreună cu tânăra de 17 ani într-un apartament din Pattaya, în dimineața zilei de joi. Câteva ore mai târziu, el a părăsit clădirea cu o valiză mare neagră, pe care o transporta pe motocicletă.

A doua zi, forțele de ordine au găsit valiza lângă liniile de cale ferată. Potrivit publicației locale Pattaya News, în interior se afla corpul fetei cu urme de violență.

Conform Nation Thailand, poliția din Pattaya a cerut serviciului de imigrație să împiedice plecarea bărbatului din țară. În timpul interogatoriului, acesta ar fi indicat locul unde a fost lăsată valiza. După verificarea acestei informații, forțele de ordine au descoperit corpul. Potrivit publicației, bărbatul a fost reținut sub acuzația de omor și ascunderea corpului.

„După primirea informațiilor, angajații serviciului de imigrație și-au coordonat acțiunile cu anchetatorii secției de poliție din Pattaya, care s-au grăbit să inspecteze locul faptei. Ulterior, ofițerii au descoperit corpul pe baza informațiilor obținute în timpul interogatoriului”, se arată în articolul publicației.

Un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului din Australia a confirmat că instituția oferă asistență consulară cetățeanului australian reținut. Alte comentarii nu au fost făcute, invocând cerințele de confidențialitate.