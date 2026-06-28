În Moldova, salariile angajaților din sectorul social vor crește, în medie, cu 22%.

Salariile angajaților din sistemul de asistență socială din Moldova vor fi majorate, în medie, cu aproximativ 22%.

Majorarea va viza asistenții sociali, angajații serviciilor sociale, specialiștii în protecția copilului, asistenții de îngrijire, managerii instituțiilor sociale și alți specialiști din acest sector, transmite logos-pres.md.

Cea mai mare creștere este prevăzută pentru angajații care anterior aveau un nivel mai scăzut al salariului. De exemplu, salariul unui lucrător social cu studii superioare va crește cu 2.278 lei — de la 7.928 la 10.206 lei, ceea ce corespunde unei creșteri de 28,7%.

Conducătorii serviciilor sociale vor primi o majorare de 3.205 lei — de la 12.465 la 15.670 lei (+25,7%). Salariul asistentului social cu studii superioare va crește cu 1.305 lei — de la 10.540 la 11.845 lei (+12,4%). Specialiștii în protecția drepturilor copilului vor primi, de asemenea, cu 1.305 lei mai mult — 11.845 lei în loc de 10.540 lei.

Asistentul personal va primi cu 1.359 lei mai mult – salariul său va crește de la 6.663 la 8.022 lei (+20,4%). Părintele profesionist de plasament cu studii profesionale tehnice va primi cu 1.989 lei mai mult — 10.206 lei în loc de 8.217 lei (+24%).

Plăți suplimentare și noi niveluri de calificare

Pe lângă creșterea salariului de bază, angajații din domeniul social vor putea primi o suplimentare pentru performanță. Aceasta va varia între 6% și 15%, în funcție de indicatorii atinși.

De exemplu, un asistent social cu studii superioare, la maximul suplimentului, va putea primi până la 13.622 lei pe lună.

Totodată, se modifică sistemul de calcul al salariilor. Conform noii formule, valoarea de bază folosită pentru determinarea salariului va fi majorată de la 2.400–2.500 lei la 4.200 lei. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat, de asemenea, că din 2028 în domeniul social vor fi introduse niveluri profesionale de calificare.

Acestea vor ține cont de experiența, dezvoltarea profesională și calitatea muncii angajaților. Pentru fiecare nivel va fi prevăzută o suplimentare lunară între 750 și 2.000 lei. Ministerul Muncii și Protecției Sociale leagă reforma de necesitatea consolidării potențialului uman al sistemului social.

„Acești specialiști lucrează zilnic cu copiii aflați în situații dificile, cu persoanele în vârstă, cu persoanele cu dizabilități și cu familiile vulnerabile”, a declarat ministrul muncii și protecției sociale Natalia Plugaru.

Potrivit acesteia, majorarea salariilor și introducerea nivelurilor de calificare trebuie să facă profesia mai atractivă și să contribuie la dezvoltarea ulterioară a sistemului de servicii sociale.

Pentru stat, reforma înseamnă creșterea cheltuielilor pentru întreținerea infrastructurii sociale, dar în același timp este destinată să rezolve problema păstrării specialiștilor în sector, unde calitatea serviciilor depinde direct de calificarea și stabilitatea personalului.