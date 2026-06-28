Ministerul Finanțelor explică de ce a renunțat la schimbarea impozitării salariilor

Reforma impozitării salariilor a fost amânată, deoarece modificările propuse au stârnit multe întrebări și nu au fost explicate suficient de clar.

Despre aceasta a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în emisiunea „Pe margine” de la Exclusiv TV, transmite rupor.md.

Este vorba despre proiectul politicii fiscale, în care Ministerul Finanțelor propunea modificarea modului de impozitare a salariilor. După consultările publice, ministerul a anunțat că aceste modificări nu vor fi aplicate în 2027.

Gavriliță a explicat că scopul propunerii era simplificarea sistemului. Potrivit acestuia, Ministerul Finanțelor dorea să renunțe la cele trei plăți diferite legate de salarii și să treacă la un impozit unic pe salariu, egal pentru toți.

„Scopul acestei propuneri a fost să ajungem la posibilitatea de a nu mai avea trei impozite pe salariu, ci să existe un impozit unic pe salariu, care să fie același pentru toți și să fie cât mai simplu pentru toată lumea”, a spus ministrul.

Totodată, Gavriliță a recunoscut că proiectul a stârnit neînțelegeri. Potrivit lui, Ministerul Finanțelor l-a discutat, inclusiv cu asociația contabililor, iar după clarificări calculele au devenit mai clare.

„Am fost de acord că nu a fost suficient de clar și au existat foarte multe semne de întrebare, de aceea, exact în privința impozitării salariilor am amânat această temă pentru o altă perioadă, astfel încât să poată fi lucrată în detaliu, explicată, ca să fie absolut clar pentru toată lumea”, a spus Gavriliță.

Ministrul a adăugat că modificarea impozitării salariilor nu este o parte obligatorie a politicii fiscale pentru care trebuie să se grăbească.

Anterior, proiectul prevedea reducerea cotei impozitului pe venit de la 12% la 7% pentru persoanele cu venit anual de până la 1 milion de lei. În același timp, contribuțiile la asigurările sociale de stat urmau să fie transferate de la angajator la angajat prin modificarea cotelor.

Proiectul prevedea, de asemenea, anularea scutirii personale anuale de 29.700 de lei și a scutirii de 9.900 de lei pentru fiecare copil. În locul acestora, se propunea introducerea unui stimulent lunar de 500 de lei pentru fiecare angajat și încă 200 de lei pentru fiecare copil.