Sandu: Retragerea trupelor ruse din Transnistria este o prioritate în dialogul cu partenerii europeni.

Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană se decide la Bruxelles, nu la Moscova, a declarat președinta Maia Sandu.

Ea a subliniat că regiunea transnistreană face parte din Republica Moldova și este inclusă în toate discuțiile privind viitorul european al țării, transmite moldpres.md.

Șefa statului a afirmat că una dintre principalele probleme legate de regiunea transnistreană rămâne prezența ilegală a trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit șefei statului, subiectul este abordat constant atât de autoritățile de la Chișinău, cât și de partenerii europeni.

„Regiunea transnistreană este parte din Republica Moldova și bineînțeles că discutăm și despre regiunea transnistreană. Problema cea mai mare este prezența ilegală a trupelor ruse și, evident, de fiecare dată și noi abordăm subiectul, și ei îl abordează. Sperăm să putem împreună să rezolvăm această problemă”, a declarat Maia Sandu la Pro TV Chișinău.

Președinta a menționat că, în eventualitatea unor negocieri privind încheierea războiului din Ucraina, Uniunea Europeană ar putea lua în considerare și problema transnistreană, inclusiv retragerea pașnică a militarilor ruși din regiune.

Maia Sandu a atras atenția și asupra cazurilor cetățenilor moldoveni reținuți în stânga Nistrului, despre care spune că sunt privați de libertate fără temei legal. Potrivit președintei, autoritățile încearcă să soluționeze aceste situații în cadrul dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, cu sprijinul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

„Uneori reușim, altădată nu reușim. Acum avem câteva persoane pentru care nu putem obține eliberarea, dar guvernul va continua să depună eforturi”, a precizat șefa statului.

Maia Sandu a reiterat obiectivul autorităților de a semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028. Ea a amintit că Republica Moldova a primit evaluări pozitive din partea Comisiei Europene și a Consiliului UE, însă succesul procesului depinde de implementarea reformelor asumate.

Referindu-se la relația dintre procesul de aderare al Republicii Moldova și cel al Ucrainei, Maia Sandu a subliniat că cele două state vor fi evaluate individual de către Uniunea Europeană, în funcție de reformele și angajamentele asumate de fiecare. Potrivit președintei, parcursul european al Republicii Moldova nu trebuie condiționat de eventualele dificultăți pe care le întâmpină alte state candidate în relațiile lor bilaterale cu membrii UE.

„Am primit nenumărate asigurări că procesul este unul bazat pe merite și, respectiv, atât timp cât nu ne împiedicăm de condiții, ar trebui să mergem mai departe. Nu poți evalua o țară în funcție de reformele făcute în altă țară. Noi nu putem să rezolvăm problemele dacă Ucraina are probleme bilaterale cu o țară sau alta. Așa cum Ucraina nu poate să vină și să ne îndeplinească nouă condițiile”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a adăugat că Republica Moldova și Ucraina își continuă parcursul european în paralel, însă deciziile privind avansarea negocierilor vor fi luate separat, în baza rezultatelor obținute de fiecare țară în procesul de reforme și alinierii la standardele Uniunii Europene.