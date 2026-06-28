Vartanean, gata să urmeze pregătirea militară propusă: Pentru un bărbat este o chestiune normală.

Deputatul Gaik Vartanean susține că este gata să lase biroul de deputat pentru a participa la pregătirea militară obligatorie de 42 de zile, propusă de Ministerul Apărării. „Dacă va fi lege și trebuie, de ce nu”.

Deși crede că este o inițiativă „interesantă”, deputatul spune că are întrebări de precizare la ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Totuși, Vartanean susține că este pregătit să se supună legii în cazul adoptării acesteia, dat fiind faptul că nu a efectuat serviciul militar obligatoriu de 12 luni. „Dacă va fi lege și trebuie, de ce nu. Pentru un bărbat este o chestiune normală”, a declarat deputatul, transmite agora.md.

„Așteptăm inițiativa să ajungă în Parlament. (...) Nu cred că este o problemă, dar având în vedere că este rîzboil din Ucraina, avem întrebări, pentru ce este această inițiativă”, a declarat deputatul Gaik Vartanean.

Reamintim că cetățenii Republicii Moldova cu vârste între 27 și 55 de ani, care nu au efectuat serviciul militar, vor urma pregătire militară obligatorie. Proiectul este elaborat de Ministerul Apărării și se află în faza consultărilor publice.

Acesta prevede 42 de zile de pregătire militară obligatorie pentru toți bărbații care nu au efectuat serviciul militar. Proiectul prevede clasificarea militarilor după nivelul de pregătire în grade de la I la III.