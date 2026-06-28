Forțele Armate Ucrainene: Ucraina a pierdut un avion de vânătoare MiG-29

Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei au anunțat că, în noaptea trecută, în timpul unei misiuni de luptă, au pierdut un avion de vânătoare MiG-29. Pilotul a reușit să se catapulteze.

La rândul său, Ministerul Apărării al Federației Ruse a declarat că drone rusești au atacat două avioane de vânătoare ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei au anunțat că în noaptea de vineri spre sâmbătă, 27 iunie, au pierdut un avion de vânătoare MiG-29, care îndeplinea o misiune de luptă în regiunea Poltava, transmite dw.com.

Din declarația militarilor ucraineni reiese că pilotul avionului a reușit să se catapulteze și a fost spitalizat, iar circumstanțele și cauzele incidentului sunt investigate.

La 27 iunie, Ministerul Apărării al Federației Ruse a declarat că, cu o zi înainte, dronele rusești au lovit două avioane de vânătoare MiG-29 și tehnică terestră de asigurare a Forțelor Armate ale Ucrainei pe aerodromul Voznesensk din regiunea Nikolaev. Militarii ruși au publicat și un videoclip în care este surprins un avion în flăcări.

Autoritățile din Ucraina nu au comentat încă declarația instituției ruse.