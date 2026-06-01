Invitro Diagnostics: Cum schimbă ProSport regulile jocului Ⓟ

Invitro Diagnostics a creat un profil format din trei etape de laborator, care transformă efortul fizic dintr-o rutină într-un proces controlat – cu monitorizarea stării de sănătate, a adaptării organismului și a progresului real.

Antrenamentele, alimentația și disciplina dau rezultate doar atunci când înțelegem cum reacționează organismul la efort. Fără această perspectivă, chiar și un plan perfect structurat poate genera rezultate imprevizibile.

Pentru aceasta a fost creat ProSport – un sistem de monitorizare de laborator în trei etape, care, pe baza rezultatelor analizelor, permite urmărirea modificărilor din organism pe parcursul întregului ciclu de antrenament: de la primele solicitări fizice până la evaluarea progresului obținut.

Programul este structurat în etape, iar fiecare etapă completează imaginea de ansamblu a stării organismului cu informații noi. Toate cele trei profiluri sunt destinate atât femeilor, cât și bărbaților care practică activități fizice în mod regulat, intenționează să înceapă un program de antrenament sau doresc să își evalueze starea de sănătate înainte de creșterea nivelului de efort fizic.

ProSport Start – Etapa 1: Evaluare inițială - reprezintă prima etapă a programului de monitorizare sportivă.

Profilul oferă o evaluare complexă a principalilor indicatori care influențează performanța fizică, capacitatea de adaptare la efort și recuperarea organismului. Cele 32 de analize incluse permit evaluarea metabolismului, a funcției hepatice și renale, a funcției glandei tiroide, a nivelului de vitamine și minerale, precum și identificarea eventualelor procese inflamatorii și a dezechilibrelor hormonale.

Rezultatele ajută la identificarea factorilor care pot influența nivelul de energie, rezistența fizică, recuperarea musculară, adaptarea la antrenamente și menținerea unei stări optime de sănătate.

„Punctul de plecare nu înseamnă doar cifre. Înseamnă să înțelegi ce poate oferi organismul tău astăzi și ce îl împiedică să obțină mai mult.”

ProSport Control – Etapa 2: Monitorizarea timpurie

După o perioadă de 6–8 săptămâni de antrenamente regulate, organismul începe deja să se adapteze la efort, să răspundă la solicitări sau, în unele cazuri, să semnaleze dezechilibre care necesită atenție. ProSport Control, un profil format din 17 analize, urmărește modificările metabolice și hormonale, evaluează impactul efortului asupra sistemului cardiovascular, ficatului și rinichilor și poate identifica semne precoce de suprasolicitare sau recuperare insuficientă. Pe baza acestor rezultate, programul de antrenament, alimentația și regimul de recuperare pot fi ajustate la timp, pentru a susține adaptarea optimă a organismului și progresul în siguranță.

„Performanța nu depinde doar de cât de mult te antrenezi, ci și de cât de bine se adaptează organismul la efort.”

ProSport Progress – Etapa 3: Reevaluare

Etapa finală, realizată după 3–4 luni, reprezintă concluzia programului de monitorizare sportivă și arată modul în care organismul a răspuns întregului proces. Cât de eficient s-a adaptat la efort? Cum s-au modificat indicatorii metabolici și hormonali? Ce s-a îmbunătățit în ceea ce privește forța, rezistența și capacitatea de recuperare? Acesta nu este doar un raport — este o evaluare obiectivă a modului în care programul de antrenament și nutriție a funcționat pentru fiecare persoană în parte. Profilul conține 16 analize, orientate spre evaluarea modificărilor metabolice și hormonale, a stării principalelor sisteme ale organismului, precum și a eficienței procesului de antrenament.

Programul ProSport este un profil de analize medicale realizat în rețeaua de sănătate Invitro Diagnostics, unde fiecare dintre cele trei etape poate fi efectuată la momentul potrivit, cu acces la rezultate în cabinetul personal de pe pagina noastră oficială sau în aplicația InvitroZen.

Laborator profesionist, date ușor de interpretat și o perspectivă obiectivă asupra progresului dumneavoastră.

ProSport este un instrument creat pentru cei care nu vor doar să se antreneze, ci să își gestioneze progresul în mod conștient. Sistemul monitorizează organismul în timp, pe parcursul întregului ciclu de antrenament, oferind ceea ce niciun fitness tracker nu poate oferi: o imagine obiectivă a schimbărilor fiziologice reale.