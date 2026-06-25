MacBook Neo – bun venit în lumea magiei Apple Ⓟ

Timp de mulți ani, se considera că MacBook nu este un gadget „pentru toată lumea”.

Unii credeau că trecerea la macOS este un proces prea complicat, iar alții nu erau pregătiți să plătească un preț mai mare, preferând laptopuri mai accesibile cu Windows.

Anume pentru acești utilizatori, compania Apple a creat MacBook Neo – un nou laptop care conține toată magia și, în același timp, simplitatea și confortul utilizării unui Mac la un preț uimitor. Este un laptop complet, realizat din aluminiu eloxat rezistent și cu același ADN ca și MacBook Air și Pro.

Carcasa acestuia are o textură metalică plăcută, care disipă eficient căldura, păstrând totodată o rigiditate ridicată pentru protecția componentelor interne ale dispozitivului. Sistemul de răcire pasivă asigură o funcționare complet silențioasă.

Creat pentru începători

MacBook Neo este primul Mac echipat cu un cip din seria A, și nu din seria M. În interior se află A18 Pro – același procesor pe care Apple l-a instalat în iPhone 16 Pro. Sună neașteptat, un cip de telefon într-un laptop? Dar tocmai aici se află întreaga esență.

A18 Pro este un procesor cu un nivel remarcabil de performanță și, în același timp, cu un consum redus de energie. Funcționează silențios, oferă o autonomie de până la 16 ore și gestionează cu ușurință sarcinile de zi cu zi, de la editarea fotografiilor până la lucrul cu tabelele și apelurile video.

MacBook Neo este disponibil în patru culori atractive – Blush, Indigo, Silver și noul Citrus, cu tastaturi colorate asortate. La acestea se adaugă o carcasă din aluminiu rezistent, un ecran Liquid Retina de 13 inchi cu o rezoluție de 2408×1506 și suport pentru un miliard de culori, o cameră de 1080p și sunet spațial.

Spre deosebire de MacBook Pro, destinat sarcinilor profesionale, sau de MacBook Air, care rămâne un laptop premium universal, MacBook Neo a fost conceput ca un dispozitiv pentru publicul larg.

Este un laptop pentru învățare, lucrul cu documente, browsere, apeluri video, studii online, content și majoritatea sarcinilor cotidiene.

Totul este intuitiv, doar puțin diferit

Mulți percep și astăzi trecerea de la Windows la macOS ca pe un proces complicat. Poate părea că trebuie reluată de la capăt aptitudinea de a folosi computerul, căutate alternative pentru programele obișnuite și că e nevoie de adaptare la noi reguli de utilizare.

Majoritatea temerilor pe care le au persoanele care schimbă sistemul de operare (așa-numiții switcheri) se rezumă la câteva întrebări:

Vor funcționa programele obișnuite?

Cum se face transferul fișierelor și documentelor?

Va trebui deprinsă din nou utilizarea calculatorului?

Există instrumente utilitare analoage pentru muncă?

În practică, tranziția se dovedește a fi mult mai simplă decât pare. Principala descoperire atunci când treceți la Mac este că sistemul este construit atât de logic, încât majoritatea lucrurilor sunt intuitive.

Butonul de închidere a ferestrei este în stânga și acest lucru este comod, deoarece mâna nu trebuie să traverseze întregul ecran. Bara Dock se află implicit în partea de jos, dar poate fi configurată după preferințe, pe marginea stângă sau dreaptă a ecranului.

Comenzile rapide de la tastatură sunt aproape identice cu cele din Windows, doar că în loc de Ctrl se utilizează Cmd (⌘). Astfel, nu este nevoie să vă obișnuiți cu combinații de taste complet noi.

Mai există și Spotlight – un înlocuitor complet pentru „Explorer” și chiar mai mult decât atât. Nu este doar o funcție de căutare a fișierelor, dar centrul de comandă al întregului Mac. Deschide aplicații, găsește fișiere, efectuează calcule, convertește valute și răspunde la întrebări simple în câteva secunde. După ce îl veți descoperi, vă veți îndrăgosti instant de această soluție.

Ce funcționează mai bine pe Mac?

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor. Descărcați fișierul, trageți pictograma în folderul Applications și aplicația este instalată. Vreți să o ștergeți? O mutați în Coșul de gunoi. Fără asistenți de instalare și fără urme în registru.

Stabilitate și modul Sleep. MacBook Neo se activează imediat, asemenea unui smartphone. Deschideți capacul și este gata de lucru. Îl închideți și intră în repaus, fără să piardă niciun document deschis.

Securitate direct din cutie. Protecția încorporată împotriva virușilor (fără a fi necesară instalarea unor aplicații și sisteme suplimentare cu abonament plătit) și criptarea automată a fișierelor prin FileVault funcționează imediat, fără configurări. Funcția Find My Mac vă ajută să vă găsiți laptopul dacă îl pierdeți.

Actualizările sistemului. macOS se actualizează rapid, discret și întotdeauna atunci când alege utilizatorul.

Un ecosistem fără egal

Dacă aveți deja un iPhone, trecerea la Mac se va simți absolut natural. AirDrop transferă instantaneu fișierele între telefon și laptop.

Handoff vă permite să începeți editarea unui document pe Mac și să continuați pe telefon. Mesajele iMessage se sincronizează.

Puteți răspunde la apelurile primite pe iPhone direct de pe laptop, fără să atingeți telefonul, care se poate afla în acel moment în altă cameră. Par detalii minore, însă după o săptămână veți observa cu cât mai confortabilă devine viața de zi cu zi.

Unde se găsesc aplicațiile pentru Mac?

În primul rând, toate aplicațiile cu care sunteți obișnuiți sunt deja disponibile. Versiunile moderne de macOS au practic toate serviciile și aplicațiile populare utilizate zilnic de utilizatorii de PC-uri cu Windows. Microsoft 365, Google Workspace, Zoom, Telegram, Slack, Spotify, browserele Chrome și Edge – toate funcționează pe Mac fără restricții.

Iar atunci când aveți nevoie de ceva ce nu se regăsește în această listă, intervine Setapp – serviciul de abonament pentru aplicații Mac de la MacPaw. Acesta poate fi comparat cu Netflix sau Spotify, doar că pentru aplicații.

Ideea este simplă și eficientă. În loc să cumpărați fiecare aplicație separat, achitați un singur abonament și obțineți acces la peste 270 de programe atent selectate. Există categorii pentru toate gusturile, de la instrumente de birou până la soluții profesionale pentru dezvoltare și design.

Avantajul unei astfel de abordări este evident – în loc să pierdeți timp căutând programe și comparând zeci de alternative, primiți o bibliotecă gata de soluții verificate.

De exemplu, în topul celor mai populare aplicații se află CleanMyMac, care monitorizează „starea de sănătate” a Mac-ului, curăță fișierele inutile din sistem și ajută la menținerea laptopului în formă excelentă ani la rând.

Totuși, doar acest abonament costă aproximativ 40 USD pe an.

În schimb, abonamentul complet Setapp, care include peste 270 de aplicații pentru macOS și iOS, se menține la prețul de 9,99 USD pe lună. Având în vedere că veți avea nevoie cu siguranță de mai multe aplicații, avantajul este evident. Fiecare utilizator beneficiază de o perioadă de probă de șapte zile. Puteți testa serviciul fără riscuri și fără a introduce cardul bancar, însă cel mai probabil, după ce veți încerca Setapp, nu veți mai dori să renunțați la el.

Mai ales dacă treceți de la Windows la Mac și lucrați frecvent cu prezentări, documente și alte sarcini de birou. Abonamentul include deja instrumentele care vă vor ajuta să vă adaptați mai rapid la noul sistem.

De ce programatorii iubesc Setapp?

Interesant este faptul că Setapp s-a dovedit a fi util nu doar pentru utilizatori, ci și pentru programatori.

De obicei, dezvoltatorii aplicațiilor pentru macOS depindeau în mare măsură de App Store sau de propriile site-uri. Setapp a propus însă un model alternativ, în care utilizatorii primesc acces la întregul catalog prin abonament, iar programatorii sunt remunerați în funcție de popularitatea aplicațiilor lor.

Acest model oferă studiourilor mici și programatorilor independenți venituri predictibile și motivația de a-și îmbunătăți constant produsele. În loc să concureze cu mii de aplicații din magazinul Apple, dezvoltatorii obțin acces la audiența utilizatorilor Setapp, care caută activ instrumente noi pentru muncă și creativitate.

În 2026, Setapp și-a extins suplimentar posibilitățile platformei, adăugând opțiuni de cumpărare și abonare pentru aplicații separate prin propriul marketplace. Acest lucru a făcut ecosistemul și mai flexibil atât pentru utilizatori, cât și pentru dezvoltatori.

Merită tranziția la MacBook Neo?

Dacă în urmă cu câțiva ani cumpărarea primului Mac era percepută ca un experiment serios, astăzi tranziția este mult mai simplă.

MacBook Neo oferă experiența completă macOS la un preț care face ecosistemul Apple accesibil unui public mai larg. Iar Setapp îl transformă într-o stație de lucru perfect configurată încă din prima zi.

Astfel, trecerea de la Windows la Mac nu mai înseamnă reînvățare, ci un pas firesc către un mediu digital mai comod și mai sigur.

Cel mai bun moment pentru a trece de la Windows la Mac este atunci când prețul nu mai este un argument, iar în prim-plan vin avantajele pentru care milioane de utilizatori aleg Apple: securitatea, displayul Retina spectaculos, ecosistemul comod și interfața care nu necesită o perioadă lungă de acomodare.

Datorită marginilor subțiri și designului minimalist, nimic nu vă distrage de la lucru. Toată atenția este concentrată asupra conținutului afișat pe ecran.

Aplicațiile se lansează aproape instant, interfața funcționează fluid, iar trecerea între sarcini are loc fără întârzieri. Astfel, MacBook se simte ca un dispozitiv rapid și receptiv în utilizarea zilnică.

În plus, cipul A18 Pro este compatibil cu Apple Intelligence, astfel încât multe funcții AI ale macOS sunt procesate direct pe dispozitiv, fără necesitatea transmiterii datelor în cloud.

Așadar, momentul adevărului a sosit. La partenerii oficiali ai brandului Apple din Moldova, MacBook Neo poate fi achiziționat de la 13.499 de lei. De asemenea, este disponibilă o ofertă specială pentru studenți, precum și posibilitatea de achiziție în rate și prin programul Trade-In*. În magazinele fizice, MacBook Neo și celelalte modele sunt expuse și pot fi testate, pentru a descoperi magia Apple în acțiune.

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*Puteți verifica disponibilitatea serviciului Trade-In la consultanții din magazine.