Škoda Moldova lansează noul Superb iV Laurin & Klement Ultra: Eleganță premium și tehnologie Plug-in Hybrid într-un model Ⓟ

Škoda Moldova anunță lansarea noului Superb iV Laurin & Klement Ultra, cea mai sofisticată și avansată versiune a modelului emblematic Superb.

Noul model aduce împreună confortul specific segmentului premium, tehnologiile inteligente Škoda și eficiența propulsiei Plug-in Hybrid de ultimă generație.

Echipat cu un sistem de propulsie care dezvoltă 200 kW (272 CP) și un cuplu maxim de 400 Nm, noul Superb iV Laurin & Klement Ultra oferă performanțe dinamice remarcabile și o experiență de condus rafinată. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în doar 7,1 secunde, iar viteza maximă ajunge la 225 km/h.

Modelul este dotat cu o baterie de 25,7 kWh, care permite utilizarea energiei electrice pentru deplasările cotidiene, reducând consumul și emisiile, fără a compromite libertatea călătoriilor pe distanțe lungi.

Versiunea Laurin & Klement Ultra reprezintă vârful de gamă al modelului Superb și include o listă impresionantă de echipamente premium: scaune ERGO Comfort cu masaj și ventilare, interior exclusiv SUITE Cognac, suspensie adaptivă DCC Plus, Head-Up Display, sistem audio CANTON de 725 W, MATRIX LED și sistem Intelligent Park Assist.

Noul Superb iV Laurin & Klement Ultra confirmă angajamentul Škoda de a oferi clienților săi tehnologii inovatoare, confort excepțional și mobilitate sustenabilă, fără compromisuri.

Noul model este disponibil pentru comandă în rețeaua de dealeri Škoda din Republica Moldova.

Vizitați showroomurile Škoda și descoperiți noul Superb iV Laurin & Klement Ultra.

Date de contact:

Telefon: +37322406220

Email: info@skoda.md

Adrese showroom: