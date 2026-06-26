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skoda
26 Iunie 2026, 11:00
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Škoda Moldova lansează noul Superb iV Laurin & Klement Ultra: Eleganță premium și tehnologie Plug-in Hybrid într-un model Ⓟ

Škoda Moldova anunță lansarea noului Superb iV Laurin & Klement Ultra, cea mai sofisticată și avansată versiune a modelului emblematic Superb.

Noul model aduce împreună confortul specific segmentului premium, tehnologiile inteligente Škoda și eficiența propulsiei Plug-in Hybrid de ultimă generație.

Škoda Moldova lansează noul Superb iV Laurin & Klement Ultra: Eleganță premium și tehnologie Plug-in Hybrid într-un model

Echipat cu un sistem de propulsie care dezvoltă 200 kW (272 CP) și un cuplu maxim de 400 Nm, noul Superb iV Laurin & Klement Ultra oferă performanțe dinamice remarcabile și o experiență de condus rafinată. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în doar 7,1 secunde, iar viteza maximă ajunge la 225 km/h.

Škoda Moldova lansează noul Superb iV Laurin & Klement Ultra: Eleganță premium și tehnologie Plug-in Hybrid într-un model

Modelul este dotat cu o baterie de 25,7 kWh, care permite utilizarea energiei electrice pentru deplasările cotidiene, reducând consumul și emisiile, fără a compromite libertatea călătoriilor pe distanțe lungi.

Škoda Moldova lansează noul Superb iV Laurin & Klement Ultra: Eleganță premium și tehnologie Plug-in Hybrid într-un model

Versiunea Laurin & Klement Ultra reprezintă vârful de gamă al modelului Superb și include o listă impresionantă de echipamente premium: scaune ERGO Comfort cu masaj și ventilare, interior exclusiv SUITE Cognac, suspensie adaptivă DCC Plus, Head-Up Display, sistem audio CANTON de 725 W, MATRIX LED și sistem Intelligent Park Assist.

Noul Superb iV Laurin & Klement Ultra confirmă angajamentul Škoda de a oferi clienților săi tehnologii inovatoare, confort excepțional și mobilitate sustenabilă, fără compromisuri.

Noul model este disponibil pentru comandă în rețeaua de dealeri Škoda din Republica Moldova.

Škoda Moldova lansează noul Superb iV Laurin & Klement Ultra: Eleganță premium și tehnologie Plug-in Hybrid într-un model

Vizitați showroomurile Škoda și descoperiți noul Superb iV Laurin & Klement Ultra.

Date de contact: 

Telefon: +37322406220 

Email: info@skoda.md 

Adrese showroom: 

  • Chisinau, Rascani str. Calea Orheiului 111/6 
  • Chisinau, Buiucani str. Calea Iesilor 14 
  • Bălți, str. Ștefan cel Mare 152.
Sursă
skoda
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