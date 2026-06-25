Toate modelele Škoda sunt conectate la sistemul 112 Ⓟ

Recent, autoritățile Republicii Moldova au aprobat modificările necesare pentru integrarea sistemului european eCall în infrastructura Serviciului 112.

Această tehnologie permite apelarea automată a serviciilor de urgență în cazul producerii unui accident grav, contribuind la reducerea timpului de intervenție și la creșterea siguranței rutiere.

Pentru clienții Škoda, această tehnologie nu reprezintă o noutate. Toate modelele mărcii comercializate în Republica Moldova sunt echipate cu sistemul Emergency Call (eCall), care funcționează deja și poate contacta automat serviciile de urgență atunci când este detectat un accident sever.

Cum funcționează sistemul eCall?

În cazul unui impact puternic, automobilul transmite automat un apel de urgență către 112 și furnizează informații importante pentru intervenția rapidă a echipajelor de salvare. Printre acestea se numără locația exactă a vehiculului, direcția de deplasare și alte date tehnice relevante.

În plus, ocupanții automobilului pot activa manual apelul de urgență prin apăsarea butonului SOS amplasat în plafonieră.

Această funcție este deosebit de importantă în situațiile în care șoferul sau pasagerii nu pot solicita singuri ajutorul, fiecare minut câștigat putând face diferența.

Trei butoane pentru mai multă siguranță și asistență

Sistemul de conectivitate Škoda include trei funcții dedicate asistenței și siguranței:

SOS – Emergency Call

Contactează automat sau manual serviciile de urgență prin intermediul sistemului 112 atunci când este nevoie de intervenție imediată.

Breakdown Call

În cazul unei defecțiuni tehnice, șoferul poate solicita asistență rutieră prin simpla apăsare a unui buton. Automobilul transmite automat poziția și informațiile tehnice necesare, facilitând intervenția rapidă a echipelor de suport.

Info Call

Permite contactarea centrului de asistență pentru informații despre automobil și serviciile disponibile, oferind suport suplimentar în timpul călătoriei.

Siguranță înainte de toate

Škoda investește constant în tehnologii care protejează ocupanții automobilului nu doar în timpul deplasării, ci și după producerea unui incident.

Prin integrarea sistemelor Emergency Call, Breakdown Call și Info Call, toate modelele Škoda oferă șoferilor din Republica Moldova acces rapid la ajutor, asistență tehnică și informații, direct din automobil.

Astfel, odată cu implementarea sistemului eCall în infrastructura națională 112, proprietarii de automobile Škoda beneficiază deja de una dintre cele mai importante tehnologii moderne de siguranță rutieră.

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