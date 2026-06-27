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27 Iunie 2026, 10:00
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Oamenii de știință au descoperit o nouă specie dintre cele mai mici marsupiale din Australia

Cercetătorii au descris Planigale petrophila după revizuirea clasificării planigalelor.

Oamenii de știință au descoperit o nouă specie dintre cele mai mici marsupiale din Australia.
Oamenii de știință au descoperit o nouă specie dintre cele mai mici marsupiale din Australia.

Cercetătorii de la Universitatea Tehnologică din Queensland au descris o nouă specie de marsupiale — Planigale petrophila. Studiul a arătat că anterior mai multe specii de planigale erau confundate, iar noul animal se diferențiază prin particularități ale structurii corpului și trăiește în zonele stâncoase ale Parcului Național Kakadu.

Cercetătorii au studiat exemplarele muzeale de planigale și au revizuit clasificarea acestora. Ca rezultat, au restabilit statutul de specie distinctă pentru regiunea Kimberley, au clarificat poziția unuia dintre subspecii și au identificat o nouă specie — Planigale petrophila.

Numele speciei este legat de habitatul animalelor — pantele stâncoase. Printre ceilalți reprezentanți ai genului, această planigală se distinge printr-o coadă mai lungă, precum și printr-o dimensiune ușor mai mare a corpului și craniului.

Planigalele sunt considerate cele mai mici marsupiale din lume. Ele încap pe palmă și cântăresc doar câteva grame. În ciuda dimensiunilor mici, aceste animale sunt prădători: se hrănesc cu insecte, păianjeni și miriapode, iar uneori pot ataca prăzi de dimensiuni comparabile cu ele, inclusiv șopârle și gândaci mari.

Noua specie rămâne până acum puțin studiată. Oamenii de știință cunosc doar trei exemplare de Planigale petrophila, găsite pe un teritoriu limitat al platoului. După 2004, cercetătorii nu au mai înregistrat întâlniri noi cu aceste animale.

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