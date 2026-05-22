Cercetătorii au studiat schimbările în timpul unui post de o săptămână și au ajuns la rezultate neașteptate
Organismul intră într-un mod profund de recuperare și regenerare.
Postul timp de câteva zile declanșează în organism schimbări mult mai profunde decât simpla ardere a grăsimilor. Un studiu, publicat în Nature Metabolism în 2024 și care a atras atenția abia acum, oferă o imagine detaliată a ceea ce se întâmplă cu corpul uman în timpul unui post prelungit.
Cercetătorii de la Universitatea Queen Mary din Londra și Școala Norvegiană de Științe Sportive au monitorizat 12 voluntari sănătoși care au consumat doar apă timp de șapte zile. În fiecare zi, participanților li s-au recoltat probe de sânge și au fost urmărite aproximativ 3.000 de proteine — modificările acestora oferind indicii despre ceea ce se întâmplă în organe și țesuturi în întregul corp.
Primul și cel mai important efect este pierderea în greutate. Participanții au slăbit în medie 5,7 kg — în principal grăsime și parțial masă musculară. După revenirea la alimentația normală, mușchii s-au refăcut destul de rapid, însă grăsimea nu a reapărut. Probabil că pe termen lung echilibrul s-ar fi restabilit complet, dar pe termen scurt — mușchii revin, grăsimea nu.
Însă cele mai surprinzătoare schimbări nu sunt acestea. Modificările majore în activitatea proteinelor au început nu imediat, ci după trei zile fără mâncare. Peste o treime din proteinele urmărite și-au schimbat semnificativ activitatea, iar reacția tuturor voluntarilor a fost uimitor de similară — se pare că organismul urmează un program biologic unitar.
Schimbările sunt serioase: proteinele din organism încep să se comporte diferit, scade semnificativ inflamația (organismul pare să se regenereze și să se liniștească). Probabil acesta este motivul pentru care tratamentul prin post, practicat în vremuri străvechi, a fost eficient. El funcționează cu adevărat.
Schimbările cele mai neașteptate au fost observate în proteinele matricei extracelulare — scheletul care literalmente ține celulele împreună, inclusiv în creier. Ce înseamnă exact acest lucru pentru sănătatea neurologică, cercetătorii încă nu știu: este mai degrabă o direcție pentru cercetări viitoare decât o concluzie definitivă.
Sună de parcă câteva zile fără mâncare ar fi o oportunitate excelentă de a te întineri și de a te vindeca de toate bolile, dar nu este așa. Oamenii de știință spun clar: nu trebuie să postești. Renunțarea la mâncare este foarte periculoasă. Mai ales pentru persoanele cu diabet, boli gastrointestinale sau cardiovasculare.
Asemenea experimente se pot termina foarte rău, așa că a face posturi fără supravegherea medicilor care monitorizează starea în timp real este o idee foarte proastă și periculoasă. Mai bine să te tratezi prin metode mai tradiționale.