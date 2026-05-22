Cercetătorii au studiat schimbările în timpul unui post de o săptămână și au ajuns la rezultate neașteptate.

Schimbările sunt serioase: proteinele din organism încep să se comporte diferit, scade semnificativ inflamația (organismul pare să se regenereze și să se liniștească). Probabil acesta este motivul pentru care tratamentul prin post, practicat în vremuri străvechi, a fost eficient. El funcționează cu adevărat.

Schimbările cele mai neașteptate au fost observate în proteinele matricei extracelulare — scheletul care literalmente ține celulele împreună, inclusiv în creier. Ce înseamnă exact acest lucru pentru sănătatea neurologică, cercetătorii încă nu știu: este mai degrabă o direcție pentru cercetări viitoare decât o concluzie definitivă.

Sună de parcă câteva zile fără mâncare ar fi o oportunitate excelentă de a te întineri și de a te vindeca de toate bolile, dar nu este așa. Oamenii de știință spun clar: nu trebuie să postești. Renunțarea la mâncare este foarte periculoasă. Mai ales pentru persoanele cu diabet, boli gastrointestinale sau cardiovasculare.

Asemenea experimente se pot termina foarte rău, așa că a face posturi fără supravegherea medicilor care monitorizează starea în timp real este o idee foarte proastă și periculoasă. Mai bine să te tratezi prin metode mai tradiționale.