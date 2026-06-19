Starul Campionatului Mondial va fi judecată pentru viol: Jucătorul a aflat cu câteva ore înainte de meci.

Principalul star al echipei naționale a Marocului și actualul câștigător al Ligii Campionilor cu PSG, Ashraf Hakimi, va apărea în fața instanței din Franța, fiind acuzat de viol. Curtea de Apel i-a respins contestația.

Achraf Hakimi a aflat despre aceasta cu câteva ore înainte de a intra pe teren în meciul cu Scoția din a doua etapă a Campionatului Mondial. Despre acest lucru raportează El Pais, preluat de focus.ua.

Jucătorul însuși a reacționat pe X, afirmând că „în sfârșit va putea să se exprime”.

„Ani de zile am preferat să tac. Am crezut că, dacă mă voi comporta cu demnitate, voi arăta răbdare și voi avea încredere în justiție, acest lucru va ajuta la luarea unei decizii corecte. Astăzi, o poveste care nu are nicio legătură cu mine aduce prejudicii familiei mele, vieții mele și, cel mai important, adevărului. Uneori simt că am devenit o țintă ușoară”, a spus Hakimi.

Avocata sa, Fanny Colin, a declarat că partea apărării consideră că Hakimi este tratat diferit față de alți participanți la proces din cauza popularității sale. Apărarea poate depune o plângere la Curtea Supremă, însă încă nu se știe dacă acest lucru va fi făcut. Dacă nu, fotbalistul marocan va fi judecat.

De ce este acuzat Hakimi

În februarie 2023, o femeie l-a acuzat pe Hakimi că ar fi venit la ea acasă după ce au comunicat aproximativ o lună pe rețelele sociale. Ea a declarat că el, fără consimțământul ei, a sărutat-o pe buze, i-a ridicat hainele, a sărutat-o pe sub ele și a atins „zonele intime”, în ciuda rezistenței ei.

Fata susține că, pentru a se apăra de fotbalist, a fost nevoită să-l lovească cu piciorul, după care i-a scris unei prietene care a venit să o ia.

Hakimi a negat acuzațiile de la început, afirmând că au fost doar îmbrățișări și săruturi reciproce, consimțite de ambele părți.

Ca dovadă, el a invitat vedeta echipei Franței, Kylian Mbappe, cu care Hakimi a vorbit în noaptea incidentului. Mbappe însuși a declarat că Hakimi i-a spus că s-au sărutat și că el a atins „zonele intime” ale femeii, însă din partea ei nu a existat niciodată un refuz.

După aceste declarații, cazul a fost trimis în instanță, deoarece susțineau versiunea reclamantei. Totuși, partea apărării a făcut apel, prezentând noi dovezi, inclusiv o scrisoare a lui Mbappe în care și-a clarificat declarațiile. Însă aceste dovezi nu au fost suficiente pentru ca Curtea de Apel să anuleze decizia de a trimite cazul lui Hakimi în judecată.