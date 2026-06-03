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rupor.md logorupor
3 Iunie 2026, 17:08
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Zeci de muniții din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, descoperite în apropierea gării auto din Ștefan Vodă

În orașul Ștefan Vodă, pe teritoriul unei gospodării private, au fost descoperite 13 muniții periculoase din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, au anunțat geniștii Armatei Naționale.

Zeci de muniții din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, descoperite în apropierea gării auto din Ștefan Vodă.
Zeci de muniții din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, descoperite în apropierea gării auto din Ștefan Vodă.

Descoperirea a fost făcută pe strada Vasile Alecsandri, în imediata apropiere a gării auto. Specialiștii chemați la fața locului au transportat proiectilele într-un loc sigur și le-au distrus, scrie rupor.md.

Printre descoperirile periculoase care se aflau îngropate în pământ, pe o gospodărie privată, militarii au identificat nouă proiectile de artilerie de calibru 76 mm, două proiectile de calibru 88 mm, precum și două mine de mortier de calibru 60 mm. Toate obiectele depistate reprezentau un pericol real pentru proprietarii terenului și pentru persoanele din apropiere. Echipa de genişti a transportat prompt arsenalul la un poligon special, unde munițiile au fost distruse cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță.

Această operațiune face parte dintr-un amplu proces al militarilor de curățare a teritoriului țării de obiecte explozive. Doar luna trecută, geniștii au efectuat 15 misiuni în diverse regiuni ale Moldovei, inclusiv în raioanele Criuleni, Ungheni, Orhei, Hâncești, Cimișlia, Dubăsari, Ialoveni, Nisporeni și Râșcani, distrugând în total 31 de proiectile. De la începutul acestui an, militarii au realizat deja 52 de astfel de misiuni, neutralizând 161 de obiecte explozive.

Reprezentanții Armatei Naționale reamintesc cetățenilor că, în cazul descoperirii oricărui obiect metalic suspect, este strict interzis să îl atingă, să îl mute sau să încerce să îl dezgroape singuri. Persoanele sunt îndemnate să sune imediat la serviciile de urgență.

Zeci de muniții din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, descoperite în apropierea gării auto din Ștefan Vodă

Zeci de muniții din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, descoperite în apropierea gării auto din Ștefan Vodă

Zeci de muniții din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, descoperite în apropierea gării auto din Ștefan Vodă

Zeci de muniții din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, descoperite în apropierea gării auto din Ștefan Vodă

Sursă
rupor.md logorupor
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