Vizita premierului interimar al României la Chișinău: Circulația va fi restricționată timp de două zile.

Măsurile sunt introduse din cauza vizitei oficiale a prim-ministrului interimar al României, Ilie Bolojan, care va avea loc în perioada 13–14 iunie.

Restricțiile vor intra în vigoare pe 13 iunie la ora 12:00 și vor dura până pe 14 iunie la ora 21:00. În această perioadă, premierul român va avea o serie de întâlniri în instituțiile de stat din Moldova, transmite rupor.md.

Unde vor fi introduse restricții

Centrul Chișinăului: accesul în anumite zone publice va fi temporar restricționat.

Drumul spre aeroport: restricțiile vor afecta arterele care leagă orașul de Aeroportul Internațional Chișinău.

Ce este interzis pe traseele cortegiului

Organizarea de mitinguri, adunări și manifestații publice.

Reparații de drumuri și rețele comunale (electricitate, încălzire, apă, canalizare).

Tăierea și doborârea copacilor.

Excepție vor face doar evenimentele socio-culturale, care vor avea loc, dacă organizatorii le-au aprobat în prealabil cu Primăria Chișinău și instituțiile de profil.

Securitatea și ordinea publică în aceste zile vor fi asigurate de Inspectoratul General de Poliție și Direcția de Poliție Chișinău. Forțele de ordine au început deja să informeze organizatorii evenimentelor planificate despre măsurile introduse.