Vacanța la mare s-a scumpit: Un sejur de familie începe de la 2.000 de euro.

Vacanța la mare a devenit mai scumpă în acest sezon. Agențiile turistice confirmă că creșterea prețurilor a afectat chiar și pachetele deja rezervate.

În ciuda unei game largi de destinații, cheltuielile minime pentru o familie încep de la 2.000 de euro.

Dorina Zdorovețchi, administrator al unei agenții de turism, menționează că astăzi alegerea destinațiilor pentru vacanțe la plajă este destul de variată, scrie jurnal.md.

„Printre destinațiile populare se numără Turcia, Grecia, Tunisia, Egipt (Alamine, Sharm el-Sheikh, Hurghada), Cipru, Muntenegru, Spania (Palma de Mallorca, Barcelona). Totuși, prețurile cresc anual, iar în acest an în mod special — din cauza situației instabile din Orientul Mijlociu”, a explicat ea.

Pentru sezonul de vară - iunie, iulie și august, costul pachetelor turistice pentru o familie de patru persoane pornește de la 2.000 de euro.

„Dacă este vorba despre o familie cu doi copii și o destinație care necesită zbor cu avionul, atunci pentru lunile de vârf ca iulie, august și septembrie bugetul trebuie să fie de cel puțin 2.000 de euro”, a precizat agenția.

Cea mai mare cerere din partea turiștilor moldoveni este pentru Turcia, Italia și Spania.

Anul trecut, numărul turiștilor care au apelat la serviciile agențiilor de turism și operatorilor turistici din țară a crescut cu 8,7 la sută și a ajuns la 604.000.