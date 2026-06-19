Un șofer, amendat după ce a fost la un pas de a lovi un pieton pe o trecere din Capitală.

Poliția a sancționat un șofer care a a fost la un pas de a lovi o femeie pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Grigore Vieru din Capitală.

Incidentul a avut loc pe 17 iunie și a fost surprins pe video, după care înregistrările s-au răspândit în mediul online, transmite protv.md.

Potrivit autorităților, la volanul unui automobil Toyota se afla un bărbat de 37 de ani. Cazul a fost înregistrat în sectorul Râșcani din Capitală.

După examinarea materialelor video, poliția a stabilit că șoferul a comis mai multe încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. Pe numele său au fost întocmite două procese-verbale administrative pentru conducere neglijentă și circulație pe banda destinată transportului public.