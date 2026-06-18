Un primar ar fi fost păcălit repetat de escroci: I-au promis compensații și un loc de muncă în Norvegia.

Un primar al Partidului Nostru a pierdut mai multe sume de bani după ce ar fi căzut, de mai multe ori, în plasa escrocilor online.

Cazul a fost relatat de liderul formațiunii, Renato Usatîi, în contextul discuțiilor despre fraudele telefonice din ultima perioadă, informează agora.md.

Usatîi susține că alesul local ar fi negat inițial că s-ar regăsi printre victimele unei scheme de escrocherie, însă și-a recunoscut ulterior implicarea după ce i-au fost prezentate detalii despre accesările efectuate.

„Îl sun și îl întreb: „Tu cumva?”. „Nu, domnul Renat, n-am avut eu treabă”. Încep să-i citesc: 28 noiembrie 2024, ora 14:30, până la secunde. Ai accesat o aplicație. „Da, e drept, dar n-am vrut să recunosc””, a spus Usatîi.

Potrivit acestuia, prima fraudă ar fi pornit după ce primarul a văzut pe Facebook o reclamă care promitea restituirea unor bani încasați în plus de stat pentru serviciile de gaz și apă. Pentru a beneficia de presupusa compensație, acesta ar fi completat un formular și ar fi introdus datele cardului bancar.

Ulterior, escrocii au continuat să îl contacteze telefonic, inclusiv în timpul nopții, pretinzând că reprezintă un call-center. Usatîi afirmă că primarul le-ar fi transferat de două ori câte 100 de dolari pentru a nu mai fi apelat.

Într-un alt episod, persoanei i s-ar fi comunicat că i-a fost găsit un loc de muncă în Norvegia, ca pescar, iar pentru perfectarea angajării trebuia să achite costul echipamentului.

„A treia i-au spus: „Noi v-am găsit de lucru pescar în Norvegia și firma noastră v-a achitat costumul de pescar și cizmele. Încă 500 de euro trebuie să achitați”. Eu plângeam 40 de minute”, a menționat Usatîi.

Liderul Partidului Nostru nu a precizat numele primarului și nici suma totală pierdută de acesta în urma escrocheriilor.