realitatea.md
26 Mai 2026, 17:39
13 827
Un avion Il-76 din Ucraina a aterizat la Chișinău pentru o escală tehnică

Un avion Il-76 a decolat luni, 25 mai, din Ucraina și a aterizat la Chișinău. Conform datelor FlightRadar, aeronava a decolat din localitatea ucraineană Novodnestrovsk.

Reprezentanții Guvernului au declarat că zborul a avut un caracter tehnic, neregulat. Potrivit acestora, avionul a efectuat o escală tehnică în Republica Moldova pentru realimentare.

„Conform cererii depuse de operator, aeronava nu transporta marfă, muniții, echipamente pentru supraveghere, recunoaștere sau fotografiere aeriană”, au comunicat reprezentanții serviciului de presă al Guvernului ca răspuns la solicitarea Realitatea.

Oficialii au subliniat că zborul a fost autorizat de către Autoritatea Aeronautică Civilă în conformitate cu legislația în vigoare.

Sursă
realitatea.md
