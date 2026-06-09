Un accident rutier în centrul Chișinăului a paralizat circulația transportului public.

Direcția Transportului Electric din Chișinău (RTEC) a redirecționat patru rute de troleibuz pentru a ocoli o zonă cu probleme, transmite rupor.md.

Modificările vizează următoarele linii:

Nr. 20 : circulă de pe bd. Ștefan cel Mare pe străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și Alexei Mateevici.

Nr. 24 : redirecționat pe străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și Alexei Mateevici, apoi revine pe traseul obișnuit.

Nr. 28 : circulă pe străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, Alexei Mateevici, Alexandru Pușkin și revine pe bd. Ștefan cel Mare.

Nr. 30: circulă pe bd. Ștefan cel Mare, străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, Alexei Mateevici și Alexandru Pușkin.

Călătorii sunt rugați să țină cont de posibilele întârzieri față de orar. Informații actualizate despre circulația troleibuzelor pot fi obținute la linia fierbinte RTEC: 022 204 205.



