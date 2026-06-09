9 Iunie 2026, 22:27
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Un accident rutier în centrul Chișinăului a paralizat circulația transportului public
Un accident rutier grav produs la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Vasile Alecsandri a blocat circulația transportului public.
Direcția Transportului Electric din Chișinău (RTEC) a redirecționat patru rute de troleibuz pentru a ocoli o zonă cu probleme, transmite rupor.md.
Modificările vizează următoarele linii:
- Nr. 20: circulă de pe bd. Ștefan cel Mare pe străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și Alexei Mateevici.
- Nr. 24: redirecționat pe străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și Alexei Mateevici, apoi revine pe traseul obișnuit.
- Nr. 28: circulă pe străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, Alexei Mateevici, Alexandru Pușkin și revine pe bd. Ștefan cel Mare.
- Nr. 30: circulă pe bd. Ștefan cel Mare, străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, Alexei Mateevici și Alexandru Pușkin.
Călătorii sunt rugați să țină cont de posibilele întârzieri față de orar. Informații actualizate despre circulația troleibuzelor pot fi obținute la linia fierbinte RTEC: 022 204 205.