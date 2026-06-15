Șeful Poliției, surprins în Parlament cu o geantă a unui brand de lux.

În imaginile surprinse în timpul ședinței se observă cureaua accesoriului, pe care este inscripționată denumirea brandului. Potrivit ofertelor disponibile online, articole similare pot ajunge să coste câteva mii de euro, în funcție de model, informează unimedia.info.

Jurnaliștii au solicitat un comentariu din partea șefului IGP, însă deocamdată nu au primit un răspuns.

Anul trecut, în luna septembrie, pe rețele sociale au apărut imagini cu pantofii purtați de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, la o întâlnire cu bloggerii, care ar fi de brand de lux și ar fi la un preț usturător. Cernăuțeanu a declarat pentru că informațiile sunt false și fac parte dintr-o campanie de propagandă rusă menită să-l discrediteze.

„Pantofii sunt dintr-un simplu butic din Chișinău”, a menționat acesta.