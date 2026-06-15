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unimedia.info logounimedia
15 Iunie 2026, 09:30
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Șeful Poliției, surprins în Parlament cu o geantă a unui brand de lux

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a apărut la audierile parlamentare din 12 iunie, dedicate combaterii fraudelor telefonice și online, având o geantă cu logo-ul Montblanc.

Șeful Poliției, surprins în Parlament cu o geantă a unui brand de lux.
Șeful Poliției, surprins în Parlament cu o geantă a unui brand de lux.

În imaginile surprinse în timpul ședinței se observă cureaua accesoriului, pe care este inscripționată denumirea brandului. Potrivit ofertelor disponibile online, articole similare pot ajunge să coste câteva mii de euro, în funcție de model, informează unimedia.info.

Jurnaliștii au solicitat un comentariu din partea șefului IGP, însă deocamdată nu au primit un răspuns.

Șeful Poliției, surprins în Parlament cu o geantă a unui brand de lux

Anul trecut, în luna septembrie, pe rețele sociale au apărut imagini cu pantofii purtați de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, la o întâlnire cu bloggerii, care ar fi de brand de lux și ar fi la un preț usturător. Cernăuțeanu a declarat pentru că informațiile sunt false și fac parte dintr-o campanie de propagandă rusă menită să-l discrediteze. 

„Pantofii sunt dintr-un simplu butic din Chișinău”, a menționat acesta.

Șeful Poliției, surprins în Parlament cu o geantă a unui brand de lux

Sursă
unimedia.info logounimedia
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