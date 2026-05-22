Revoltă în Capitală: Camioanele cu nisip și pietriș lasă murdărie pe străzi.

Locuitorii Capitalei au realizat mai multe imagini video care surprind această situație pe strada Ceucari din cartierul Poșta Veche. Autorul filmulețului a scris că astfel de situații se întâmplă zilnic, deoarece în preajmă este un șantier de construcție, dar nimeni nu întreprinde nicio măsură, informează realitatea.md.

Primăria Capitalei nu a răspuns interpelării jurnaliștilor, iar Inspectoratul Național pentru Securitate Publică (INSP) a precizat că poate interveni doar la sesizarea unei persoane fizice direct afectate.

Cu toate acestea, cadrul legal în vigoare spune că transportul materialelor de construcție în vehicule neacoperite cu prelată este strict reglementat în Republica Moldova. Legislația rutieră prevede că orice încărcătură susceptibilă de a genera praf, de a se împrăștia pe carosabil sau de a pune în pericol siguranța participanților la trafic trebuie să fie corespunzător asigurată.