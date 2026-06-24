theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
24 Iunie 2026, 16:02
1 271
Copiază linkul
Link copiat

Profesorii școlilor reorganizate vor beneficia de transport gratuit către locul de muncă

Guvernul Moldovei a extins aplicarea mecanismului de transport școlar pentru directorii, cadrele didactice și personalul auxiliar al instituțiilor de învățământ închise sau comasate.

Profesorii școlilor reorganizate vor beneficia de transport gratuit către locul de muncă.
Profesorii școlilor reorganizate vor beneficia de transport gratuit către locul de muncă.

De asemenea, transportul gratuit va fi oferit tuturor elevilor cu nevoi speciale, indiferent de distanța până la școală, transmite rupor.md.

Măsura nouă vizează angajații școlilor primare, gimnaziilor și liceelor care sunt transferați sau angajați din nou din cauza reorganizării instituțiilor de învățământ. Până acum, autobuzele școlare transportau doar elevii, însă acum autoritățile au decis să asigure transportul și pentru cadrele didactice către noul loc de muncă, pentru a le susține mobilitatea și a păstra personalul calificat în sistemul educațional.

Totodată, proiectul schimbă regulile de transport pentru copiii cu dizabilități — aceștia vor fi asigurați cu transport până la școală în funcție de nevoile individuale, chiar dacă locuiesc aproape de instituția de învățământ.

„Anul acesta, din bugetul de stat vor fi alocate 57 de autobuze pentru școlile noastre, astfel încât să putem asigura suplimentar transportul pentru peste 1.000 de elevi, începând cu luna septembrie”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici