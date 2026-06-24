Profesorii școlilor reorganizate vor beneficia de transport gratuit către locul de muncă.

Guvernul Moldovei a extins aplicarea mecanismului de transport școlar pentru directorii, cadrele didactice și personalul auxiliar al instituțiilor de învățământ închise sau comasate.

De asemenea, transportul gratuit va fi oferit tuturor elevilor cu nevoi speciale, indiferent de distanța până la școală, transmite rupor.md.

Măsura nouă vizează angajații școlilor primare, gimnaziilor și liceelor care sunt transferați sau angajați din nou din cauza reorganizării instituțiilor de învățământ. Până acum, autobuzele școlare transportau doar elevii, însă acum autoritățile au decis să asigure transportul și pentru cadrele didactice către noul loc de muncă, pentru a le susține mobilitatea și a păstra personalul calificat în sistemul educațional.

Totodată, proiectul schimbă regulile de transport pentru copiii cu dizabilități — aceștia vor fi asigurați cu transport până la școală în funcție de nevoile individuale, chiar dacă locuiesc aproape de instituția de învățământ.

„Anul acesta, din bugetul de stat vor fi alocate 57 de autobuze pentru școlile noastre, astfel încât să putem asigura suplimentar transportul pentru peste 1.000 de elevi, începând cu luna septembrie”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.