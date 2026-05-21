theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
21 Mai 2026, 11:30
2 263
Copiază linkul
Link copiat

Poșta Moldovei avertizează despre noi scheme de escrocherie: Cer bani sub pretextul livrării unui colet

Poșta Moldovei avertizează despre creșterea cazurilor de fraudă prin apeluri telefonice, rețele sociale, pagini web, SMS, e-mail și alte surse.

Poșta Moldovei avertizează despre noi scheme de escrocherie: Cer bani sub pretextul livrării unui colet.
Poșta Moldovei avertizează despre noi scheme de escrocherie: Cer bani sub pretextul livrării unui colet.

Infractorii se prezintă drept angajați ai întreprinderii și folosesc elementele vizuale ale întreprinderii.

Potrivit Poștei Moldovei, escrocii adesea informează o persoană că ar trebui să primească un colet sau o scrisoare. După aceasta, încearcă să obțină bani, date personale, informații bancare sau coduri din SMS-uri, scrie rupor.md.

Poșta Moldova a subliniat că angajații întreprinderii nu cer clienților să comunice coduri din SMS-uri, date ale cardurilor bancare, date personale sau să transfere bani prin apeluri telefonice, site-uri, mesaje, e-mail sau rețele sociale.

Una dintre schemele răspândite arată astfel. O persoană primește un apel de la un necunoscut care se prezintă drept angajat al întreprinderii și cere să fie comunicat codul din SMS, adresa sau alte informații.

O altă schemă este legată de vânzările online. Escrocul informează vânzătorul că va plăti online pentru marfă și va trimite un curier, apoi trimite un link pretins pentru primirea banilor. Prin acest link pot fi furate datele cardului.

De asemenea, cetățenilor li se pot trimite mesaje că nu este posibilă livrarea coletului fără plata unor taxe suplimentare. Astfel de mesaje sunt de obicei însoțite de un link suspect.

Poșta Moldovei a avertizat că, dacă interlocutorul presează, sperie, cere să nu se spună nimănui despre apel, solicită bani, coduri sau date personale, cel mai probabil este vorba despre o fraudă.

Cetățenii sunt îndemnați să nu transmită date personale și bancare, să verifice cu atenție sursa mesajelor și, dacă este necesar, să se adreseze Poliției la numărul 112.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici