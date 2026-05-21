Poșta Moldovei avertizează despre noi scheme de escrocherie: Cer bani sub pretextul livrării unui colet.

Infractorii se prezintă drept angajați ai întreprinderii și folosesc elementele vizuale ale întreprinderii.

Potrivit Poștei Moldovei, escrocii adesea informează o persoană că ar trebui să primească un colet sau o scrisoare. După aceasta, încearcă să obțină bani, date personale, informații bancare sau coduri din SMS-uri, scrie rupor.md.

Poșta Moldova a subliniat că angajații întreprinderii nu cer clienților să comunice coduri din SMS-uri, date ale cardurilor bancare, date personale sau să transfere bani prin apeluri telefonice, site-uri, mesaje, e-mail sau rețele sociale.

Una dintre schemele răspândite arată astfel. O persoană primește un apel de la un necunoscut care se prezintă drept angajat al întreprinderii și cere să fie comunicat codul din SMS, adresa sau alte informații.

O altă schemă este legată de vânzările online. Escrocul informează vânzătorul că va plăti online pentru marfă și va trimite un curier, apoi trimite un link pretins pentru primirea banilor. Prin acest link pot fi furate datele cardului.

De asemenea, cetățenilor li se pot trimite mesaje că nu este posibilă livrarea coletului fără plata unor taxe suplimentare. Astfel de mesaje sunt de obicei însoțite de un link suspect.

Poșta Moldovei a avertizat că, dacă interlocutorul presează, sperie, cere să nu se spună nimănui despre apel, solicită bani, coduri sau date personale, cel mai probabil este vorba despre o fraudă.

Cetățenii sunt îndemnați să nu transmită date personale și bancare, să verifice cu atenție sursa mesajelor și, dacă este necesar, să se adreseze Poliției la numărul 112.