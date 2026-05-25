Piața muncii se confruntă cu un dezechilibru: 12.000 de locuri de muncă vacante, dar 260.000 de șomeri.

Aproximativ 100.000 de persoane nu lucrează din cauza responsabilităților familiale: îngrijesc copii sau rude în vârstă. Alte aproximativ 57.000 de cetățeni nu pot fi angajați din motive de sănătate. Circa 96.000 de persoane pleacă la muncă sezonieră în străinătate, scrie tv8.md.

O parte a populației rămâne, de asemenea, în afara pieței muncii din cauza nepotrivirii competențelor existente cu cerințele pieței moderne sau din lipsa motivației de a munci.

Autoritățile recunosc problema și asigură că caută soluții pentru rezolvarea acesteia. Unul dintre direcțiile cheie este dezvoltarea programelor de recalificare și formare profesională. Astfel de cursuri sunt oferite gratuit pentru șomerii înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și sunt menite să le crească competitivitatea pe piața muncii.

Situația șomajului rămâne tensionată, continuă dezbaterile privind atragerea străinilor

La situația din martie 2026, erau în evidență aproape 260.000 de șomeri, iar rata șomajului era de circa 3,25%. Mulți dintre cei care caută un loc de muncă așteaptă un salariu mai mare și condiții stabile de lucru.

În contextul lipsei forței de muncă, se discută problema atragerii lucrătorilor străini. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a asigurat că nu este vorba despre o aducere masivă a forței de muncă, ci doar despre o posibilă atragere a circa 100.000 de persoane în cadrul calculelor economice. Totodată, posibilitățile țării sunt limitate de procedurile migraționale, care permit emiterea a aproximativ 16.000 de permise de ședere temporară pe an.

Subiectul stârnește controverse în societate și în rândul opoziției. O parte a politicienilor consideră că statul ar trebui să se concentreze pe întoarcerea propriilor cetățeni, nu pe atragerea forței de muncă străine. De asemenea, se exprimă temeri că astfel de măsuri ar putea afecta negativ securitatea națională.

Pe piața muncii rămân deschise peste 12.000 de locuri de muncă vacante. Cei mai căutați sunt muncitorii necalificați, croitoresele, șoferii, montatorii de cabluri și angajații organelor de drept. Se observă, de asemenea, o cerere crescută pentru specialiști IT, ingineri și manageri.