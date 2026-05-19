Point.md logo
19 Mai 2026, 17:44
Petkov s-a adresat premierului în legătură cu situația apei din Bălți: Este necesară o verificare completă

Primarul orașului Bălți, Alexandr Petkov, s-a adresat oficial prim-ministrului Alexandru Munteanu în legătură cu situația alarmantă privind calitatea apei potabile din oraș.

Petkov a menționat că numeroasele sesizări ale locuitorilor din Bălți și rezultatele cercetărilor de laborator au arătat deja că problema este reală și necesită o reacție imediată din partea statului.

„Am solicitat implicarea urgentă a autorităților publice centrale, efectuarea unei verificări complete și obiective, extinderea investigațiilor de laborator și adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea locuitorilor municipiului.

Bălțenii au dreptul la apă potabilă de calitate”, a scris primarul orașului pe rețelele de socializare.

Anterior, locuitorilor li s-a recomandat să se abțină de la consumul apei de la robinet până la efectuarea expertizelor necesare. Alarmă a fost trasă după un val de plângeri din partea bălțenilor, care au semnalat că apa de la robinet are un miros și gust neplăcut.

