Peste 1.200 de cazuri de boli infecțioase, înregistrate într-o săptămână în Capitală.

Aliona Drăgănel, responsabilă pe domeniul sănătate și asistență socială în municipiul Chișinău, a declarat că se atestă o creștere a morbidității prin infecții acute ale căilor respiratorii superioare:

„Se atestă o creștere a morbidității prin infecții acute ale căilor respiratorii superioare, fiind înregistrate 839 cazuri comparativ cu 750 cazuri săptămâna precedentă. Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute severe a crescut la 64 cazuri față de 45 cazuri săptămâna precedentă.”

Aproape jumătate dintre cazuri 49,60%, au vizat copii cu vârsta între 0 și 17 ani. La unitățile de primire urgență ale spitalelor clinice municipale s-au înregistrat 4.000 de adresări, cu 688 mai mult decât în săptămâna precedentă, dintre care 1.717 s-au soldat cu internări, transmite realitatea.md.

Pe domeniul asistenței sociale, de servicii au beneficiat 2.424 de persoane și familii aflate în dificultate, iar lucrătorii sociali au efectuat 2.720 de intervenții la domiciliul persoanelor în etate și al celor cu dizabilități.