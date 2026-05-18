theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
18 Mai 2026, 18:44
7 958
Copiază linkul
Link copiat

Peste 1.200 de cazuri de boli infecțioase, înregistrate într-o săptămână în Capitală

Săptămâna trecută au fost înregistrate 1.295 de cazuri de boli infecțioase și evenimente de sănătate publică în Сapitală, cu 185 mai mult față de săptămâna precedentă.

Peste 1.200 de cazuri de boli infecțioase, înregistrate într-o săptămână în Capitală.
Peste 1.200 de cazuri de boli infecțioase, înregistrate într-o săptămână în Capitală.

Aliona Drăgănel, responsabilă pe domeniul sănătate și asistență socială în municipiul Chișinău, a declarat că se atestă o creștere a morbidității prin infecții acute ale căilor respiratorii superioare:

„Se atestă o creștere a morbidității prin infecții acute ale căilor respiratorii superioare, fiind înregistrate 839 cazuri comparativ cu 750 cazuri săptămâna precedentă. Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute severe a crescut la 64 cazuri față de 45 cazuri săptămâna precedentă.”

Aproape jumătate dintre cazuri 49,60%, au vizat copii cu vârsta între 0 și 17 ani. La unitățile de primire urgență ale spitalelor clinice municipale s-au înregistrat 4.000 de adresări, cu 688 mai mult decât în săptămâna precedentă, dintre care 1.717 s-au soldat cu internări, transmite realitatea.md.

Pe domeniul asistenței sociale, de servicii au beneficiat 2.424 de persoane și familii aflate în dificultate, iar lucrătorii sociali au efectuat 2.720 de intervenții la domiciliul persoanelor în etate și al celor cu dizabilități.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici