Noua inițiativă a procuraturii: Cei care nu raportează violența domestică vor fi sancționați.

Procuratura Generală a Republicii Moldova a anunțat lansarea a două inițiative majore pentru reformarea sistemului de investigare a infracțiunilor legate de violența domestică.

În țară vor apărea procurori specializați, iar pentru tăcerea privind faptele de abuz se prevede sancționarea conform legii, transmite rupor.md.

Procurorul general Alexandru Machidon a semnat un ordin care obligă conducătorii procuraturilor raionale și municipale să desemneze angajați specializați pentru gestionarea cazurilor de violență domestică. Acești specialiști vor lucra inclusiv la cazurile în care victimele sunt minori.

Conform intenției instituției, specializarea restrânsă va ajuta la evitarea examinării fragmentate a cazurilor. Procurorii instruiți vor putea conduce anchetele mai rapid și mai coordonat. Un accent deosebit va fi pus pe:

prevenirea retraumatizării victimelor;

colectarea riguroasă a probelor, inclusiv a probelor digitale;

în paralel, Secția de urmărire penală pregătește un ghid practic unitar pentru unificarea proceselor de anchetă.

Răspunderea penală pentru nedezvăluire

A doua măsură este îndreptată împotriva martorilor și a anturajului care cunosc despre violența în familie, dar aleg să tacă. Analiza dosarelor penale din 2025 a arătat că persoanele apropiate erau adesea la curent cu abuzurile, dar nu apelau la organele de drept.

Pentru a rezolva această problemă, Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege care introduce răspunderea administrativă (contravențională) și penală pentru nedezvăluirea faptelor de violență familială. Documentul a fost deja transmis spre examinare Ministerului Justiției.

Context

Potrivit autorităților, violența împotriva femeilor și în familie rămâne o problemă acută pentru Moldova. Creșterea constantă a numărului de plângeri pune o presiune critică asupra sistemului judiciar.

După cum a menționat adjunctul procurorului general Sergiu Russu, aceste reforme sunt necesare pentru a crea un scut eficient în jurul victimelor. Noile măsuri sunt, de asemenea, direct legate de angajamentele internaționale ale țării: în 2021, Moldova a ratificat Convenția de la Istanbul, care impune statului acțiuni ferme și sistematice pentru eradicarea violenței domestice.