Nosatîi, despre drona căzută la Telecentru: Nu Ministerul Apărării este responsabil să facă expertiza.

Totodată, ministrul spune că nu cunoaște motivul pentru care procedurile sunt tergiversate, informează realitatea.md.

„Nu Ministerul Apărării este responsabil să facă expertiza dronei depistate pe o clădire din cartierul Telecentru”, a declarat Nosatîi după ședința Guvernului.

Amintim că acum o lună, un obiect asemănător unei drone a fost depistat în noaptea trecută în sectorul Centru din Chișinău, după ce un cetățean a alertat autoritățile, anunță poliția.

Din motive de siguranță, locatarii dintr-o scară de bloc au fost evacuați temporar până la finalizarea verificărilor.