28 Mai 2026, 10:10
Nosatîi, despre drona căzută la Telecentru: Nu Ministerul Apărării este responsabil să facă expertiza
Anatolie Nosatîi a declarat că nu Ministerul Apărării este cel responsabil de efectuarea expertizei tehnice a dronei descoperite pe o clădire din cartierul Telecentru al Chișinăului acum o lună.
Totodată, ministrul spune că nu cunoaște motivul pentru care procedurile sunt tergiversate, informează realitatea.md.
„Nu Ministerul Apărării este responsabil să facă expertiza dronei depistate pe o clădire din cartierul Telecentru”, a declarat Nosatîi după ședința Guvernului.
Amintim că acum o lună, un obiect asemănător unei drone a fost depistat în noaptea trecută în sectorul Centru din Chișinău, după ce un cetățean a alertat autoritățile, anunță poliția.
Din motive de siguranță, locatarii dintr-o scară de bloc au fost evacuați temporar până la finalizarea verificărilor.