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ipn
9 Iunie 2026, 23:23
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Moldova și Ungaria vor organiza reuniunea Comisiei mixte pentru cooperare economică

Republica Moldova și Ungaria vor organiza în perioada următoare o nouă rundă de consultări politice interministeriale și reuniunea Comisiei mixte interguvernamentale pentru cooperare economică.

Moldova și Ungaria vor organiza reuniunea Comisiei mixte pentru cooperare economică.
Moldova și Ungaria vor organiza reuniunea Comisiei mixte pentru cooperare economică.

Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice între vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe și noua șefă a diplomației ungare, Anita Orbán, transmite ipn.md.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, oficialii au discutat despre consolidarea relațiilor moldo-ungare, agenda europeană a Republicii Moldova și extinderea cooperării bilaterale în domenii de interes comun. Totodată, Mihai Popșoi i-a adresat ministrei Orbán invitația de a efectua o vizită de lucru în Republica Moldova.

Un alt subiect al discuțiilor a fost parcursul european al Republicii Moldova. Șeful diplomației moldovenești a apreciat sprijinul oferit de Ungaria în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Republica Moldova și Ungaria au relații bune, pe care dorim să le consolidăm prin colaborare strânsă, încredere reciprocă și dezvoltarea unor proiecte concrete. Mizăm în continuare pe susținerea Ungariei în avansarea parcursului european al țării noastre”, a declarat ministrul Popșoi.

Părțile au reafirmat interesul pentru aprofundarea dialogului politic și dezvoltarea cooperării economice și comerciale dintre cele două state.

Sursă
ipn
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