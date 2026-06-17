Ministrul Finanțelor, răspuns pentru fermierii care amenință cu proteste: Vom găsi soluții țintite.

Agricultorii care exportă produse agricole nu vor fi afectați de modificările privind TVA, iar eventualele probleme de lichiditate generate de decalajul dintre achitarea și restituirea taxei vor fi soluționate prin măsuri țintite.

Precizarea a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, după ce fermierii au anunțat noi proteste pe 24 iunie, scrie deschide.md.

Potrivit ministrului, pentru produsele destinate exportului, TVA-ul urmează să fie restituit integral, astfel încât, modificările nu ar trebui să aibă un impact asupra agricultorilor.

„Există diferite momente sau aspecte detaliate în care dumnealor menționează că, până la export, TVA-ul trebuie achitat, iar acesta este restituit puțin mai târziu. Aici apar probleme nu de competitivitate, ci de acces la capital. Avem discuții foarte bune și constructive cu cei care vor să discute, nu doar să manifeste”, a spus el.

Șeful de la Finanțe a declarat că autoritățile poartă discuții cu reprezentanții agricultorilor pentru a identifica soluții la problemele semnalate și a precizat că Executivul va interveni pentru ca fermierii exportatori să nu suporte o povară suplimentară din cauza întârzierii restituirii TVA.

„Noi trebuie să restituim acciza integrală la motorina utilizată în agricultură și trebuie să restituim TVA-ul lunar. Acum, dacă pentru o lună de decalaj crește deficitul de lichidități pentru un agricultor, exact pentru aceste probleme vom găsi soluții țintite, fără să rezolvăm o problemă prin crearea alteia. Avem discuții foarte bune cu cei care vor să găsească aceste soluții”, a adăugat Gavriliță.

Menționăm că Asociația „Forța Fermierilor” a anunțat că agricultorii vor ieși din nou la protest cu tehnica agricolă pe 24 iunie, dacă autoritățile nu vor avansa în soluționarea revendicărilor sectorului. Potrivit asociației, după protestele organizate la mijlocul lunii iunie, Guvernul nu a venit cu un răspuns concret la solicitările fermierilor.