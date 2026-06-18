Ion Chicu, despre concluziile Comisiei de la Veneția: Exact același lucru am spus și noi.

Recentul aviz al Comisiei de la Veneția confirmă critica opoziției formulată încă la adoptarea în Parlament a legii controversate privind evaluarea externă a judecătorilor de primă instanță, a declarat Ion Chicu.

Liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) susține că instituia europeană a constatat încălcări procedurale în procesul legislativ și a calificat acțiunile majorității parlamentare drept „abuz”, scrie realitatea.md.

„Comisia de la Veneția a declarat că a fost un abuz din partea autorităților. Exact același lucru îl spuneam și noi de la tribuna Parlamentului, când avea loc acea ședință scandaloasă”, a declarat el.

Potrivit acestuia, opoziția a făcut anterior o sesizare la Curtea Constituțională, contestând modul în care a fost promovat acest proiect de lege. Ceban a menționat că instanța a așteptat avizul Comisiei de la Veneția înainte de a lua o decizie în acest caz.

Deputatul a reiterat că una dintre principalele obiecții se referă la introducerea unor amendamente care au schimbat substanțial conceptul proiectului după aprobarea acestuia în prima lectură.

„Nu poți propune la un proiect votat în prima lectură un amendament care este conceptual diferit. Exact despre asta vorbește și Comisia de la Veneția”, a subliniat Chicu.

Acum două zile, Comisia de la Veneția a emis concluzii critice și a recomandat autorităților Republicii Moldova să păstreze modelul actual de evaluare externă (vetting) sau să modifice substanțial mecanismul propus pentru extinderea verificărilor în sistemul judiciar.