theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
18 Iunie 2026, 18:36
6 153
Copiază linkul
Link copiat

Ion Chicu, despre concluziile Comisiei de la Veneția: Exact același lucru am spus și noi

Recentul aviz al Comisiei de la Veneția confirmă critica opoziției formulată încă la adoptarea în Parlament a legii controversate privind evaluarea externă a judecătorilor de primă instanță, a declarat Ion Chicu.

Ion Chicu, despre concluziile Comisiei de la Veneția: Exact același lucru am spus și noi.
Ion Chicu, despre concluziile Comisiei de la Veneția: Exact același lucru am spus și noi.

Liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) susține că instituia europeană a constatat încălcări procedurale în procesul legislativ și a calificat acțiunile majorității parlamentare drept „abuz”, scrie realitatea.md.

„Comisia de la Veneția a declarat că a fost un abuz din partea autorităților. Exact același lucru îl spuneam și noi de la tribuna Parlamentului, când avea loc acea ședință scandaloasă”, a declarat el.

Potrivit acestuia, opoziția a făcut anterior o sesizare la Curtea Constituțională, contestând modul în care a fost promovat acest proiect de lege. Ceban a menționat că instanța a așteptat avizul Comisiei de la Veneția înainte de a lua o decizie în acest caz.

Deputatul a reiterat că una dintre principalele obiecții se referă la introducerea unor amendamente care au schimbat substanțial conceptul proiectului după aprobarea acestuia în prima lectură.

„Nu poți propune la un proiect votat în prima lectură un amendament care este conceptual diferit. Exact despre asta vorbește și Comisia de la Veneția”, a subliniat Chicu.

Acum două zile, Comisia de la Veneția a emis concluzii critice și a recomandat autorităților Republicii Moldova să păstreze modelul actual de evaluare externă (vetting) sau să modifice substanțial mecanismul propus pentru extinderea verificărilor în sistemul judiciar.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici