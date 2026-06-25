Escrocii au înșelat cetățeni cu peste un milion de lei în ultimele 24 de ore.

În Moldova continuă să fie înregistrate cazuri de fraudă telefonică, în care infractorii se prezintă drept angajați ai instituțiilor de stat și ai băncilor.

Potrivit informațiilor, în ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat două cazuri de fraudă telefonică, iar alte trei cazuri, comise anterior, au fost raportate de victime abia acum.

Prejudiciul total depășește un milion de lei.

În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, 183 de tentative de escrocherie au fost prevenite.

Potrivit poliției, infractorii continuă să folosească schema „BNM – bancă – organe de drept”, prin care autorii se prezintă drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, instituțiilor bancare, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului de Informații și Securitate sau ai altor autorități publice.

Victimele sunt convinse că pe numele lor au fost contractate credite frauduloase sau că mijloacele financiare sunt utilizate în activități ilegale, fiind determinate să contracteze credite suplimentare și să transmită banii în numerar curierilor.

Organele de drept reamintesc că nicio instituție de stat sau bancă nu solicită transmiterea banilor sau contractarea creditelor pentru „protejarea” fondurilor.

Cetățenii sunt rugați să nu comunice codurile SMS, datele cardurilor bancare și parolele și, în cazul apelurilor suspecte, să întrerupă imediat convorbirea și să contacteze Poliția la numărul 112.

Poliția îndeamnă cetățenii să distribuie această informație, subliniind că avertizarea celor apropiați poate preveni noi cazuri de escrocherie.