rupor.md
28 Mai 2026, 13:47
Copiii cu dizabilități vor beneficia anual de un ajutor financiar în valoare de 3.000 de lei

Copiii cu dizabilități din Moldova vor beneficia anual de ajutor financiar suplimentar în valoare de 3.000 de lei. Proiectul de lege a fost adoptat în lectura finală cu votul a 84 de deputați.

Plata va fi acordată în fiecare an în luna iunie. Legea va intra în vigoare la 1 iunie 2026, scrie rupor.md.

Ajutorul este destinat pentru 13.582 de copii. Banii vor fi acordați automat, fără depunerea unei cereri. Pentru implementarea măsurii vor fi alocați din bugetul de stat peste 41 milioane de lei.

Inițiativa aparține deputatei PAS, Ludmila Adamciuc. Membrii Parlamentului menționează că plata ar trebui să ajute familiile care cresc copii cu dizabilități să acopere cheltuielile suplimentare pentru îngrijire, recuperare, mobilitate și integrare socială.

În prezent, copiii cu dizabilități până la 18 ani primesc un ajutor social, a cărui mărime depinde de gradul de dizabilitate. Pentru copiii cu formă severă acesta este de 2.448,50 lei pe lună, cu formă pronunțată 2.285,27 lei, cu formă medie 1.632,34 lei.

Anterior, Parlamentul a aprobat proiectul în prima lectură. După votul de astăzi, documentul este considerat adoptat definitiv.

rupor.md
